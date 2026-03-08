Iranska Revolucionarna garda zaklela se na vernost ajatolahu Modžtabi Hamneiju

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) čestitala je danas Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, preneli su iranski državni mediji.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da izražava "iskrenu i doživotnu odanost" Modžtabi Hamneiju, naglašavajući da će "slušati naređenja i biti spremni da ih sprovedu", prenosi Al Džazira.

Iranska agencija Tasnim prenela je i poruku Revolucionarne garde u kojoj se navodi da ta organizacija objavljuje "poštovanje, lojalnost i poslušnost onome koga su izabrali eksperti za vođstvo".

U saopštenju koje su preneli državni mediji navodi se da odluka 88-člane Skupštine eksperata pokazu da se "kretanje islamskog sistema ne zaustavlja i da revolucija i islamski poredak ne zavise od pojedinaca".

Kako se dodaje, izbor Modžtabe Hamneija predstavlja "novu zoru i početak nove faze u Islamskoj Republici Iran".

Prethodno je Iranski Savet stručnjaka, telo zaduženo za izbor vrhovnog vođe te zemlje, velikom većinom glasova, izabralo ajatolaha Sejeda Modžtabu Hamneija za trećeg vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, javila je agencija Tasnim.

U saopštenju tog tela navodi se da je izbor održan odmah nakon saznanja o smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih istaknutih komandanta i civila, "uprkos teškim ratnim uslovima i direktnim pretnjama od neprijatelja".

Savet stručnjaka je naglasilo značaj kontinuiteta vođstva i važnost poštovanja Ustava i unutrašnjih pravila u procesu izbora lidera, kako država ne bi ostala bez rukovodstva.

"Izbor Modžtabe Hamneija je sproveden u skladu sa principima islamskog prava i Ustavom, a Savet stručnjaka poziva sve građane i elitu društva da pruže lojalnost novom lideru i očuvaju jedinstvo države", navodi se u saopštenju.

Novi vrhovni vođa Irana izabran je nakon što je prethodni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen na početku američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

Autor: Marija Radić