SUPRUGA IRANSKOG AJATOLAHA UMRLA DVA DANA NAKON NJEGA: Potvrdili iranski državni mediji

Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban

Mansuher Hodžasteh, supruga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, umrla je nakon što je zadobila povrede u nedavnim američko-izraelskim napadima, objavili su iranski državni mediji.

Podsetimo, Hamenei je ubijen u zajedničkim američko-izraelskim napadima usmerenima na više lokacija u Teheranu i okolini.

Iranski državni mediji naveli su da je Hodžasteh povređena u istom naletu napada te je danas podlegla povredama.

Hamenei je zajedno s nekoliko članova svoje porodice, uključujući ćerku, zeta i unuku, poginuo u američko-izraelskim napadima na Iran.

