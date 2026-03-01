AKTUELNO

IMALA JE SAMO 14 MESECI: U napadu na Iran poginula unuka vrhovnog vođe Ali Hamneija

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban ||

Unuka iranskog vrhovnog vođe Ali Hamneija, stara 14 meseci, poginula je zajedno sa njim u jučeršnjem američkom i izraelskom napadu na njegovu rezidenciju, preneli su danas iranski mediji.

Iranska agencija Tasnim prenela je da je devojčica još jedna žrtva na sve većem spisku članova Hamneijeve porodice za koje je potvrđeno da su poginuli.

"Zahra Mohamadi Golpajegani, stara 14 meseci, unuka vrhovnog vođe, mučenički je stradala u američkom i izraelskom napadu", preneo je Tasnim.

Iranska vlada je jutros potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei ubijen u subotu u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Tasnim prenosi da je ajatolah Hamnei, koji je 37 godina bio vođa Irana, ubijen posle napada izraelskog režima i SAD u subotu ujutro, kao i da su iranske oružane snage odgovorile na američko-izraelsku agresiju pokrenuvši masovne udare raketama i dronovima na izraelske teritorije i američke baze u regionu.

Iranska vlada je ranije danas proglasila 40-dnevnu nacionalnu žalost nakon pogibije vrhovnog verskog lidera Alija Hamneija.

RAT NA BLISKOM ISTOKU! TRAMP: Iranci ŽELE DA PREGOVARAJU, PRISTAO SAM! Čekali su predugo, ubili smo im 48 vođa jednim udarcem (FOTO+VIDEO)

