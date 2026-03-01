DEMONSTRANTI UPALI U AMERIČKI KONZULAT, IMA MRTVIH! Dramatične scene iz Pakistana zbog ubistva Hamneija (VIDEO)

Stotine ljudi upale su danas u američki konzulat u pakistanskom lučkom gradu Karačiju, razbijajući prozore nakon američkog i izraelskog napada na Iran i ubistva vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, saopštila je pakistanska policija i potvrdila da je u neredima ubijeno najmanje šest osoba.

- Policija i paravojne snage koristile su palice i suzavac da bi rasterale gomilu. Najmanje jedan demonstrant je ubijen, a nekoliko drugih je ranjeno u sukobima između demonstranata i snaga bezbednosti - izjavio je policijski zvaničnik Mohamed Džavad, prenosi AP.

⚡️Crazy! In Karachi, Pakistan, protesters are storming the U.S. embassy



Armed with rocks, wooden planks, and sticks, Pakistanis broke into the consulate's territory.



In Baghdad, Iraq, a frantic crowd is also trying to break into the U.S. embassy.



In total: mass protests… pic.twitter.com/DqCrLiUXNc — NEXTA (@nexta_tv) 01. март 2026.

Napad na konzulat izveden je nekoliko sati nakon što je ajatolah Ali Hamnei ubijen u velikom napadu na Iran koji su izvršili Izrael i Amerike.

Autor: Iva Besarabić