DEMONSTRANTI UPALI U AMERIČKI KONZULAT, IMA MRTVIH! Dramatične scene iz Pakistana zbog ubistva Hamneija (VIDEO)

Stotine ljudi upale su danas u američki konzulat u pakistanskom lučkom gradu Karačiju, razbijajući prozore nakon američkog i izraelskog napada na Iran i ubistva vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, saopštila je pakistanska policija i potvrdila da je u neredima ubijeno najmanje šest osoba.

- Policija i paravojne snage koristile su palice i suzavac da bi rasterale gomilu. Najmanje jedan demonstrant je ubijen, a nekoliko drugih je ranjeno u sukobima između demonstranata i snaga bezbednosti - izjavio je policijski zvaničnik Mohamed Džavad, prenosi AP.

Napad na konzulat izveden je nekoliko sati nakon što je ajatolah Ali Hamnei ubijen u velikom napadu na Iran koji su izvršili Izrael i Amerike.

