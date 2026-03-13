Izraelska vojska: Pogođen most na reci Litani koji koristi Hezbolah

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pogodile most Zrarijeh na reci Litani, koji je Hezbolah koristio kao "ključni prelaz" za premeštanje operativaca sa severnog na južni Liban.

Prema IDF-u, libanska militantna grupa Hezbolah koristila je most za pripreme protiv izraelskih trupa i napade na civile, ugrožavajući pritom libanske zajednice i izazivajući štetu u naseljenim područjima, preneo je Tajms of Izrael.

Vojska je navela da je napad bio "neophodan" kako bi se smanjila pretnja po izraelske civile, dok su u blizini mosta takođe bili postavljeni raketni bacači i izvedeni raketni napadi na Izrael.

Autor: Marija Radić