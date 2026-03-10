IDF: Započet novi talas napada na mete u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je u poslednjih sat vremena započet novi talas napada na mete u Teheranu.
"Izraelske odbrambene snage su sada pokrenule masovni talas napada na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu", navodi se u X objavi na persijskom jeziku IDF, prenosi londonski Gardijan.
Novi talas napada je pokrenut nakon što je izraelska vojska ranije danas saopštila da je pogodila ključne komandne centre iranskih oružanih snaga u Teheranu i Tabrizu.
Al Džazira je prenela ranije danas da su se eksplozije čule u Teheranu ubrzo nakon poslednjeg saopštenja IDF.
