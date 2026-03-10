AKTUELNO

IDF tvrdi: Likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su su danas da je u nedelju uveče likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasan Salameh poznat i kao Abu Husein Rab.

IDF je potvrdio ubistvo Salameha objavljujući i snimak vazdušnog napada, prenosi Tajms of Izrael.

Salameh je predvodio jedinicu Nasr Hezbolaha, jednu od tri regionalne divizije u južnom Libanu koja je bila odgovorna za područje između planine Dov i grada Bint Džbejla.

U saopštenju IDF se navodi da je Salameh bio meta izraelskog vazdušnog napada na grad Džuai u južnom Libanu.

Likvidaciju komandanta regionalne divizije Hezbolaha prvi je objavio izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

IDF je objavio da je Salameh godinama služio na nekoliko pozicija u Hezbolahu, a preuzeo je komandu nad jedinicom Nasr Hezbolah nakon što je njegov prethodnik, Taleb Abdulah, ubijen u junu 2024. godine.

