IDF tvrdi: Likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su su danas da je u nedelju uveče likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasan Salameh poznat i kao Abu Husein Rab.
IDF je potvrdio ubistvo Salameha objavljujući i snimak vazdušnog napada, prenosi Tajms of Izrael.
Salameh je predvodio jedinicu Nasr Hezbolaha, jednu od tri regionalne divizije u južnom Libanu koja je bila odgovorna za područje između planine Dov i grada Bint Džbejla.
U saopštenju IDF se navodi da je Salameh bio meta izraelskog vazdušnog napada na grad Džuai u južnom Libanu.
Likvidaciju komandanta regionalne divizije Hezbolaha prvi je objavio izraelski ministar odbrane Izrael Kac.
IDF je objavio da je Salameh godinama služio na nekoliko pozicija u Hezbolahu, a preuzeo je komandu nad jedinicom Nasr Hezbolah nakon što je njegov prethodnik, Taleb Abdulah, ubijen u junu 2024. godine.
Autor: Marija Radić