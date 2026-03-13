Dečak (13) nokautirao oca da ga spreči da zadavi ženu: Onesvestio ga

Trinaestogodišnji dečak iz Alabame nokautirao je svog oca nakon što je muškarac napao njega i jednu ženu, tvrdi policija.
U ponedeljak, 9. marta, zamenici šerifa pozvani su u kuću u Foliju, gde je muškarac navodno pokušao da zadavi ženu tokom svađe, prema navodima Kancelarije šerifa okruga Boldvin, prenose WALA/KOLO8, Fox10 i WBRC.
Kada je muškarac, identifikovan kao Danijel Ernandez-Lopes (32) izašao iz kuće, suočio se sa svojim trinaestogodišnjim sinom, saopštila je kancelarija šerifa.
Ernandez-Lopes je navodno nasrnuo na dečaka i pokušao da ga udari biciklom, navela je kancelarija šerifa.
Kao odgovor, tinejdžer je navodno nekoliko puta udario oca pesnicom u lice, onesvestivši ga, saopštila je kancelarija šerifa.
Muškarac je, prema navodima kancelarije šerifa, delovao kao da je bio u stanju teške alkoholisanosti.
Ernandez-Lopes je uhapšen u utorak, 10. marta u 13.40 i trenutno se nalazi u zatvoru okruga Boldvin, prema onlajn zatvorskim evidencijama.
Na njegovoj fotografiji iz policijske evidencije vide se krvave i otečene oči, usne i lice.
Optužen je za porodično nasilje - davljenje, prema onlajn zatvorskim evidencijama.
Nije jasno da li je angažovao advokata koji može da govori u njegovo ime.
Kancelarija šerifa okruga Boldvin nije odgovorila na zahteve za dodatne informacije magazina People.
Autor: S.M.