Evropska unija produžila individualne sankcije Rusiji za još šest meseci

Savet Evropske unije (EU) odlučio je danas da za još šest meseci, do 15. septembra 2026. godine, produži restriktivne mere protiv pojedinaca i entiteta odgovornih za "podrivanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine", uvedene nakon ruske invazije na tu zemlju 24. februara 2022. godine.

Važeće restriktivne mere uključuju zabranu putovanja za fizička lica, zamrzavanje imovine, kao i zabranu stavljanja finansijskih sredstava ili drugih ekonomskih resursa na raspolaganje osobama i organizacijama koje se nalaze na listi sankcija.

Individualne sankcije i dalje će se primenjivati na oko 2.600 pojedinaca i pravnih subjekata koji su obuhvaćeni merama zbog, kako se navodi u saopštenju Saveta EU, kontinuirane "neopravdane i ničim izazvane vojne agresije" Rusije na Ukrajinu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Saveta EU.

U okviru revizije sankcija, Savet EU je odlučio i da ne produži mere za dve osobe, dok je sa liste uklonjeno pet preminulih lica.

Kako se navodi u tekstu koji je podržalo 25 šefova država ili vlada povodom sastanka Evropskog saveta 18. decembra 2025. godine, EU ponovo potvrđuje svoju kontinuiranu i nepokolebljivu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u okviru međunarodno priznatih granica.

EU će, u koordinaciji sa partnerima i saveznicima, nastaviti da pruža sveobuhvatnu političku, finansijsku, ekonomsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini i njenim građanima.

Unija je, kako se navodi, odlučna da zadrži i pojača pritisak na Rusiju kako bi zaustavila rat u Ukrajini i uključila se u ozbiljne pregovore usmerene ka postizanju mira.

Evropska unija je, pojašnjava se u saopštenju, nakon 24. februara 2022. godine značajno proširila sankcije Rusiji kao odgovor na vojnu invaziju na Ukrajinu, sa ciljem da oslabi ekonomsku osnovu Rusije, uskrati joj pristup ključnim tehnologijama i tržištima i ograniči njenu sposobnost da vodi rat.

