UŽAS U AUSTRIJI: Hrvat (34) izbo Avganistance, jedan mrtav! Rekao ženi šta će uraditi

Izvor: Telegraf.rs/Fenix-magazin.de, Foto: Tanjug AP/AP Photo/Heinz-Peter Bader, Tanjug AP/Kleine Zeitung via AP ||

U subotu uveče, 34-godišnjak je nasumično izbo dvojicu muškaraca u centru austrijskog grada Linca. Jedna od žrtava je preminula. Muškarac je prethodno najavio zločin. Više austrijskih medija je objavilo da je za zločin osumnjičen 34-godišnji Hrvat koji živi u Lincu, kao i da su žrtve dvojica Avganistanaca starosti 24 i 26 godina.

U Lincu u Austriji dogodio se smrtonosni napad nožem. Osumnjičeni počinitelj je prethodno najavio napad svojoj supruzi, koja je odmah kontaktirala policiju. Napad se dogodio tokom potrage za njim. Kako pišu austrijski mediji, 26-godišnji muškarac je poginuo, dok je 24-godišnjak teško povređen.

Smrtonosni napad nožem dogodio se u centru Linca u subotu uveče. Portparol policije je za APA-u izjavio da je 34-godišnji Hrvat popodne najavio supruzi da će krenuti u napad i ubiti nekoga.

Napad se dogodio u oblasti Bizmarkštrase dok je policija tragala za njim.

Napadu je prethodila manja svađa na ulici. Hrvat je, po svemu sudeći, verbalno vređao vozača kojeg nije poznavao. Dvojica Avganistanaca su se umešala u raspravu i ukorila Hrvata zbog njegovog ponašanja.

Dok su se mladići udaljavali, 34-godišnjak je potrčao za njima i napao 24-godišnjaka kuhinjskim nožem u predelu grla. Povređeni muškarac je hitno prevezen u bolnicu i nalazi se van životne opasnosti.

Drugi Avganistanac je pao dok je pokušavao da pobegne, napadač ga je tada šutnuo u glavu i ubo u gornji deo tela. Svedoci su priskočili u pomoć 26-godišnjaku i pružili mu prvu pomoć, ali je on ubrzo nakon toga preminuo u bolnici.

Počinitelj je pobegao sa lica mesta, ali ga je ubrzo nakon toga u ulici Folksgartenštrase locirala i uhapsila Grupa za brzu intervenciju (SIG). Izjave 34-godišnjaka sa ispitivanja još uvek nisu bile poznate rano u nedelju ujutru, prenose austrijski mediji.

Autor: Marija Radić

