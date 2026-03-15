Fon der Lajen zabrinuta zbog posledica izraelske operacije u Libanu

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izrazila je danas zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu i ozbiljnih posledica izraelske vojne operacije po civile, navodeći da Evropska unija (EU) prati situaciju i spremna je da pomogne pogođenim državama, navodi se u njenom pismu liderima EU uoči samita 19. i 20. marta.

Fon der Lajen je u pismu navela da je "duboko zabrinuta" zbog nastavka eskalacije u Libanu i teških posledica izraelskih vojnih operacija po civilno stanovništvo, uključujući masovna raseljavanja, prenosi italijanski list Sole24Ore.

Ona je podsetila da je prošle nedelje izrazila solidarnost Evropske unije sa predsednikom Libana i ponovila opredeljenost EU da podrži pogođeno stanovništvo, uključujući izbeglice, interno raseljena lica i lokalne zajednice koje ih primaju.

"Suverenitet i teritorijalni integritet Libana moraju biti poštovani", naglasila je predsednica Evropske komisije.

Fon der Lajen je istovremeno, ističe italijanski list, pozdravila odluku libanske vlade da zabrani sve vojne aktivnosti libanskog militantnog pokreta Hezbolah, ocenivši da je hitno potrebno obustaviti sva neprijateljstva, uključujući kroz obnovljeni dijalog između Izraela i Libana.

Ona je naglasila da će Evropska unija održavati visok nivo praćenja situacije, dodajući da je Brisel posvećen nadzoru razvoja događaja u bliskoj saradnji sa nacionalnim vladama, agencijama EU, kao i sa Međunarodnom organizacijom za migracije i Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice.

"EU mora da bude spremna da podrži pogođene zemlje i brzo odgovori na nove potrebe na terenu", istakla je ona.

Izraelski napadi na južni Liban i južna predgrađa Bejruta počeli su 2. marta, kao odgovor na to što je Hezbolah lansirao dronove i rakete na Izrael, u znak podrške Iranu.

