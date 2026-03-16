TRAMP POSTAVIO ULTIMATUM NATO PAKTU: Ako nam ne pomognete protiv Irana, čeka vas CRNA BUDUĆNOST! Pomenio i Ukrajinu, Evropa u šoku!

Američki predsednik Donald Tramp zapalio je planetu najnovijom izjavom u kojoj je direktno ucenio evropske saveznike i Kinu! On je upozorio da se NATO savez suočava sa "veoma lošom" budućnošću ukoliko hitno ne pošalje vojnu pomoć za deblokadu Ormuskog moreuza, koji su paralisale iranske snage.

Tramp je u intervjuu za "Fajnenšel tajms" bio brutalno iskren, podsetivši Evropu na pomoć koju je dobila od SAD u sukobu koji ih se, prema njegovim rečima, nije direktno ticao.

"Ukrajina je hiljadama kilometara daleko"

– Imamo nešto što se zove NATO. Bili smo veoma ljubazni. Nismo morali da im pomažemo oko Ukrajine. Ukrajina je hiljadama kilometara daleko od nas... Ali smo im pomogli. Sada ćemo videti da li će oni pomoći nama. Jer sam odavno rekao da ćemo mi biti tu za njih, ali oni neće biti tu za nas. I nisam siguran da bi oni bili tamo – poručio je Tramp bez dlake na jeziku.

Ultimatum Kini: "Možda ću odložiti put"

Predsednik SAD nije štedeo ni Peking. On je istakao da Kina dobija čak 90 odsto svoje nafte upravo kroz Ormuski moreuz i da je "jedino prikladno" da pomognu u kontroli tog plovnog puta. Tramp je čak zapretio da će odložiti planirani sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom krajem marta ukoliko Peking ne pokaže spremnost na saradnju.

Šta Tramp konkretno traži?

Američki lider je bio precizan u svojim zahtevima. On od saveznika očekuje:

Slanje minolovaca (kojih Evropa ima više nego SAD) kako bi se očistio teren od iranskih podvodnih mina.

Angažovanje evropskih komandosa i specijalnih jedinica.

Vojno nadgledanje moreuza kako bi se eliminisali iranski dronovi koji ometaju tankere.

– Udaramo ih veoma snažno. Nemaju ništa drugo nego da prave malo problema u moreuzu. Potrebno je mnogo ljudi da nadgledaju nekolicinu – istakao je Tramp, dodajući da su Evropa i Kina te koje zavise od ove nafte, dok su SAD energetski nezavisne.

Autor: D.S.