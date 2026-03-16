Naftni giganti poslali HITNO upozorenje Trampu: Ovo će uticati na CEO SVET

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Direktori najvećih američkih naftnih kompanija upozorili su administraciju predsednika Donalda Trampa da bi energetska kriza izazvana tenzijama s Iranom mogla dodatno da se pogorša ako poremećaji u Ormuškom moreuzu potraju, prenosi Wall Street Journal.

Upozorenje iz naftne industrije

Tokom sastanaka u Beloj kući, čelnici firmi ExxonMobil, Chevron i ConocoPhillips istakli su da nestabilnost u ovom ključnom pomorskom prolazu može dodatno podići cene nafte i izazvati nestanak rafinisanih goriva.

Direktor Exxona, Daren Vuds, naglasio je da bi cene sirove nafte mogle dodatno rasti ukoliko trgovci počnu agresivno kupovati zbog straha od smanjenih zaliha. Slična upozorenja dali su i čelnici Chevronea i ConocoPhillipsa.

Moguće mere Bele kuće

Administracija SAD razmatra nekoliko poteza kako bi ublažila rast cena energenata:

ublažavanje sankcija ruskoj nafti,

puštanje dela nafte iz strateških rezervi SAD,

povećanje isporuka iz Venezele.

Ipak, predstavnici naftne industrije upozoravaju da bi ove mere imale ograničen efekat ako se situacija u Ormuškom moreuzu ne stabilizuje.

Ormuški moreuz – ključ globalne trgovine

Ormuški moreuz je jedna od najvažnijih svetskih energetskih arterija, jer kroz njega prolazi oko 20 odsto globalne trgovine naftom.

Zbog sukoba između SAD, Izraela i Irana, promet kroz ovaj prolaz je značajno poremećen, što je izazvalo naglo poskupljenje nafte i povećalo zabrinutost na globalnim tržištima energije.

Industrijski lideri ocenjuju da bi ponovna normalizacija plovidbe kroz Ormuški moreuz bila jedino dugoročno rešenje za stabilizaciju globalnog energetskog tržišta.

Autor: S.M.

