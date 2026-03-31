RATNI HAOS TRESE SVET! Tramp poslao brutalnu poruku saveznicima: 'IDITE I SAMI UZMITE NAFTU', cena goriva leti u nebo, oteta američka novinarka!

Danas je 32. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, sukobi u regionu nastavljeni nakon pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će "sravniti sa zemljom" iranska energetska postrojenja.

Šef Bele kuće je upozorio Teheran da će mete biti i ostrvo Harg, glavni iranski naftni terminal u Persijskom zalivu, ukoliko "ubrzo" ne bude mirovnog sporazuma.

Tramp saveznicima: "Sami se snalazite za naftu!"

Povodom blokade Ormuskog prolaza, preko kojeg ide ključni deo svetske nafte, Tramp je uputio oštru poruku Velikoj Britaniji i ostalim saveznicima:

Idite tamo i sami UZMITE naftu! - poručio je predsednik SAD, dok cene galona goriva prvi put od 2022. prelaze granicu od 4 dolara.

Dok Amerikanci nagoveštavaju "nepredvidive" vojne poteze, britanska vojska hitno šalje PVO sisteme u Persijski zaliv kako bi podržala saveznike u "kolektivnoj odbrani".

Drama u Bagdadu: Oteta poznata novinarka!

Svet je obišla vest o otmici američke novinarke Šeli Kitlson usred Bagdada.

Ko je Šeli? Iskusna ratna reporterka koja godinama izveštava iz Avganistana i sa Bliskog istoka.

Šta se desilo? Nepoznate osobe su je presrele u centru Bagdada u utorak uveče.

Reakcija SAD: Administracija Donalda Trampa poručila je da nema većeg prioriteta od bezbednosti Amerikanaca i da tesno sarađuju sa iračkim snagama kako bi je locirali.

Raketirani iranski gradovi: Uništena fabrika za vodu

Napadi na Iran se nastavljaju. Prema poslednjim informacijama, pogođeno je postrojenje za desalinizaciju vode na ostrvu Kešm, koje je potpuno izbačeno iz funkcije. Američki brod "USS Tripoli" sa marincima primećen je u Indijskom okeanu, što podgreva sumnje o skorom početku kopnene operacije u Iranu.

Ruski ambasador: Hamnei je u Iranu, ne leči se u Rusiji

Ruski ambasador u Teheranu Aleksej Dedov izjavio je da se novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi u Iranu i da se ne leči u Rusiji, kako sugerišu neke glasine.

„Kao što je iransko rukovodstvo više puta isticalo, novi lider je u Iranu, ali iz očiglednih razloga se uzdržava od pojavljivanja u javnosti“, rekao je Dedov ruskoj međunarodnoj medijskoj kući RTVI.

Hamnei je sin bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u vazdušnom napadu na početku rata 28. februara. Mlađi Hamnei se još uvek nije pojavio u javnosti otkako je imenovan za iranskog lidera početkom ovog meseca. Umesto toga, državna televizija emituje pisane izjave koje se pripisuju njemu.

Njegovo nepojavljivanje u javnosti podstaklo je intenzivne spekulacije o njegovom zdravlju i boravištu, kao i o meri u kojoj kontroliše iransku vladu i vojsku.

IRGC daje rok za početak napada na američke kompanije na Bliskom istoku

Iranska revolucionarna garda dala je rok za početak napada na američke kompanije na Bliskom istoku.

Prema iranskim državnim medijima, napadi će početi sutra, 1. aprila.

U objavljenim komentarima, grupa je rekla:

„Ignorisali ste naša višestruka upozorenja o potrebi zaustavljanja terorističkih operacija, a danas je, kao rezultat terorističkih napada koje ste izvršili vi i vaši izraelski saveznici, poginuo veliki broj iranskih građana. Pošto su primarni element u dizajniranju i praćenju meta atentata američke IKT i kompanije za veštačku inteligenciju, kao odgovor na ove terorističke operacije, od sada će glavne institucije koje su efikasno uključene u terorističke operacije biti smatrane našim legitimnim metama.“

Zaposlenima u tim kompanijama je rečeno da „odmah napuste svoja radna mesta“, a stanovnicima „u svim zemljama regiona“ da se evakuišu ako žive u blizini.

Državni mediji su objavili listu američkih preduzeća koja je IRGC navodno nameravao da cilja, uključujući mnoge poznate firme.

Kina i Pakistan objavili pet tačaka za mir

Kina i Pakistan objavili su plan u pet tačaka za „obnovu mira i stabilnosti u regionu Persijskog zaliva i Bliskog istoka“. Plan je proizašao iz današnjeg sastanka ministara spoljnih poslova Kine i Pakistana u Pekingu.

Pet tačaka za mir

Trenutni prekid borbi: Obe zemlje pozvale su na „trenutan“ prekid neprijateljstava i „maksimalne napore“ kako bi se sprečilo širenje sukoba. Takođe traže slanje humanitarne pomoći u ratom pogođena područja.

Mirovni pregovori: Pregovori koji bi obuhvatili suverenitet, teritorijalni integritet, nacionalnu nezavisnost i bezbednost Irana i drugih zemalja u regionu trebalo bi da započnu što je pre moguće.

Zaštita civila: Civili moraju biti zaštićeni tokom borbi. Kina i Pakistan pozvali su sve strane da obustave napade na civile i nevojne ciljeve.

Pomorski pravci: Hormuški tesnac, kao i drugi ključni plovni putevi, treba da budu osigurani, a svi brodovi koji njima prolaze zaštićeni.

Povelja UN: Kina i Pakistan zajednički su pozvali na jačanje uloge Ujedinjenih nacija i rešenje u skladu sa Poveljom UN-a.

Izrael obustavlja nabavku vojne opreme iz Francuske!

Izrael će obustaviti svu nabavu vojne opreme iz Francuske.

General-major Amir Baram, generalni direktor izraelskog ministarstva odbrane, potvrdio je ovu odluku za Kanal 12, dodajući da je to deo šireg plana smanjenja saradnje sa zemljama koje preduzimaju poteze protiv Izraela.

Baram je rekao da će se vlada umesto toga osloniti na domaću odbrambenu industriju i dobavljače iz „prijateljskih“ zemalja.

Ranije u toku dana, Tramp je napao Francusku jer je odbila da da prelet avionima koji su išli za Izrael.

Izraelci objavili snimke napada na iranske sisteme protivvazdušne odbrane

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je više od 230 napada u Iranu tokom proteklog dana, saopštila je vojska, objavljujući snimke napada na iranske sisteme protivvazdušne odbrane u Teheranu.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su među ciljevima u poslednja 24 sata bili pripremljeni lanseri balističkih raketa i postrojenja za proizvodnju oružja.

Čečenske jedinice su spremne za raspoređivanje u Iranu u slučaju kopnene invazije SAD

Čečenske vojne jedinice izrazile su spremnost da budu raspoređene u Iran kako bi podržale iranske oružane snage u slučaju američke kopnene invazije, prenosi iranska Press tv.

Snage lojalne Ramzanu Kadirovu, lideru Čečenske Republike u sastavu Rusije, opisale su trenutni američko-izraelski rat protiv Irana kao verski sukob.

Moguće direktno angažovanje označavaju kao džihad "borbu dobra protiv zla" u odbrani Islamske Republike Irana protiv američkih i savezničkih snaga.

Sukobi SAD i Izraela sa Iranom počeli su 28. februara, a na samom početku ubijen je vođa Islamske revolucije, ajatolah Ali Hamnei, kao i nekoliko visokih komandanta i civilno stanovništvo, uključujući više od 170 učenica u školi u Minabu na jugu Irana.

Košta apelovao na Pezeškijana da Iran dozvoli slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da je razgovarao telefonom sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom i apelovao na njega da se diplomatski angažuje i ​​obezbedi slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Košta je potvrdio da je rekao Pezeškijanu da Iran mora da zaustavi "neprihvatljive napade na zemlje u regionu Persijskog zaliva", prenosi Rojters.

"Pozvao sam na deeskalaciju i uzdržanost, zaštitu civila i civilne infrastrukture i potrebu da sve strane u potpunosti poštuju međunarodno pravo. Gubitak nevinih života, uključujući i one u školi u Minabu (jug Irana), duboko je uznemirujući", objavio je Košta na svom X nalogu.

Hegset: "Do dogovora, pregovaraćemo bombama"

Američki ministar odbrane Pit Hegset je na pitanje o razgovorima sa Iranom, rekao da bi SAD "mnogo više volele" da postignu sporazum, ali "u međuvremenu, pregovaraćemo bombama".

Šef Pentagona opisao je razgovore kao "aktivne i tekuće".

"Što se tiče razgovora, mogu vam reći, nakon što sam juče bio sa Stivom i Džaredom i potpredsednikom i mnogim Markom i mnogim drugima, oni su veoma realni. Oni su u toku. Aktivni su i mislim da dobijaju na snazi. I mi to cenimo. Kao što sam rekao u svojim izjavama, mnogo bismo više voleli da postignemo sporazum ako bi Iran bio spreman da se odrekne materijala koji imaju i ambicija koje imaju da otvore moreuz. To je cilj. Ne želimo da moramo da vojno radimo više nego što moramo. Ali nisam to mislio neozbiljno kada sam rekao da ćemo u međuvremenu pregovarati bombama", rekao je Hegset.

Hegset: Tramp ne blefira, Iran ako je pametan...

Prvi čovek Pentagona Pit Hegset rekao je da će "Iran, ako je mudar, sklopiti dogovor", dodajući da predsednik SAD Donald Tramp "ne blefira".

Drugi ključan moreuz za svetski transport uskoro bi mogao da opravda svoje ime - Kapija suza

Ako nikada pre 28. februara niste čuli za Ormuski moreuz, verovatno jeste do sada, kada se rat na Bliskom istoku odvija već petu nedelju. Sada sve više analitičara upozorava da bi mogla da se pojavi nova tačka napetosti - moreuz Bab el-Mandab.

Pit Hegset obišao trupe na Bliskom istoku

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je danas na redovnoj konferenciji da je prethodnih dana bio na Bliskom istoku i da je razgovarao sa američkim vojnicima koji su tamo stacionirani.

Hegset tvrdi da je "moral vojnika visok" i da postoji želja među vojnim osobljem da se "završi misija" i da žele veće bombe i oružje za napad na Iran.

"Ove trupe žele da završe ovu borbu za svoju decu i unuke. Ovo se tiče istorije, ovo se tiče nasleđa", rekao je Hegset.

Francuska zabranila prelet američkim avionima! Tramp: Zapamtićemo vam ovo!

Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao Francusku putem svoje platforme Truth Social, nakon što je Pariz zabranio prelet američkim vojnim avionima koji prevoze hitnu pomoć Izraelu.

Tramp je postupak francuskih vlasti nazvao „izuzetno nekorisnim“, posebno u kontekstu operacije u kojoj je, kako on navodi, uspešno eliminisan "kasapin iz Irana".

„Francuska nije dozvolila avionima nakrcanim vojnom opremom, koji su leteli za Izrael, da prelete preko njihove teritorije. Francuska je bila VRLO NEKORISNA u vezi sa 'Iranskim krvnikom' koji je uspešno eliminisan! Sjedinjene Države će to ZAPAMTITI!!!“, poručio je predsednik SAD.

Izrael uspostavlja tampon zonu u Libanu - uništće domove ljudi koji su pobegli!

Izrael će uspostaviti tampon zonu unutar južnog Libana i zadržati kontrolu nad celim područjem do reke Litani nakon završetka sukoba sa Hezbolahom, izjavio je izraelski ministar odbrane.

"Na kraju operacije, IDF bi kontrolisao područje do reke Litani, uključujući preostale mostove na reci, eliminišući snage Radvan koje su se infiltrirale u to područje i uništavajući svo tamošnje oružje", naveo je Israel Kac u saopštenju nakon bezbednosne procene.

Tasnim: Bombardovali su Huseniju Azam!

Iranska novinska agencija Tasnim javila je o američko-cionističkim napadima na Huseiniju Azam u Zendžanu. To je jedna od najznačajnijih religijskih i kulturnih institucija u Iranu.

"Cionističko-američki neprijatelj napao je rano jutros Huseiniju Azam u gradu Zendžanu. U napadu su uništene upravne i kulturne zgrade ovog kompleksa, uključujući biblioteku, beskamatni fond i dvoranu za sastanke koja se nalazi pored glavnog dvorišta ovog svetog mesta", navodi se u saopštenju agencije.

دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی بامداد امروز به حسینیه اعظم زنجان حمله و ساختمان اداری و فرهنگی حسینیه شامل کتابخانه، ‌صندوق قرض‌الحسنه و سال اجتماعات در جوار صحن اصلی این مکان مقدس را تخریب کرد#انتقام_سخت https://t.co/ZWMnmdmUiZ pic.twitter.com/9ko8lFdrLk — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 31. март 2026.

Iransko Ministarstvo zdravlja: Postrojenje za desalinizaciju vode van upotrebe nakon vazdušnog napada

Iranski mediji su objavili izjavu zvaničnika Ministarstva zdravlja te zemlje da je postrojenje za desalinizaciju vode na ostrvu Kešm van upotrebe zbog vazdušnog napada koji je tu izveden.

- Pijaća voda na ostrvu Kešm se dobija iz postrojenja za desalinizaciju. Nažalost, jedno od postrojenja za desalinizaciju na ostrvu je bilo meta napada i potpuno je van upotrebe, jer ne može da se popravi u kratkom roku - rekao je šef Centra za zaštitu životne sredine i medicinu na radu iranskog Ministarstva zdravlja Irana.

CNN navodi da ostrvo Kešm, koje je odvojeno od iranskog kopna Klarensovim moreuzom, čini deo onoga što su istraživači nazvali iranskom "lučnom odbranom" u blizini Ormuskog moreuza.

Američka televizija objašnjava da oko 100 miliona ljudi u regionu Persijskog zaliva – koji oskudeva u svežoj pijaćoj vodi – oslanja se na postrojenja za desalinizaciju vode koja morsku pretvaraju u onu za ljudsku upotrebu.

Na početku sukoba, zvaničnici Bahreina su objavili da je iranski dron oštetio postrojenje za desalinizaciju te zalivske zemlje, ali taj napad nije uticao na snabdevanje vodom.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je 7. marta tvrdio da su SAD pogodile postrojenje za desalinizaciju na iranskom ostrvu Kešm, ali su američke vlasti negirale umešanost u taj napad.

Nestanak interneta u Iranu ušao u 32. dan

Nestanak interneta u Iranu sada je ušao u 32. dan, a većina korisnika je odsečena od spoljnog sveta više od 744 sata, prema podacima grupe za praćenje interneta NetBlocks.

Povezanost sa spoljnim svetom ostaje na 1% od normalnih nivoa.

Neki zvaničnici, korisnici koji podržavaju establišment i novinari i dalje imaju neograničen pristup, dok drugi plaćaju velike sume da bi se povezali na internet.

Nekoliko ljudi je uspelo da se poveže koristeći satelitski internet kao što je Starlink i druge metode, ali to dolazi sa visokom cenom.

U Iranu, korišćenje ili posedovanje Starlinka može dovesti do dve godine zatvora, a vlasti pokušavaju da se obračunaju sa tim.

Izraelski parlament usvojio zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince

Izraelski parlament usvojio je zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince osuđene za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva, uz podršku premijera Benjamina Netanjahua, koji je lično glasao za zakon.

Zakon predviđa vešanje kao podrazumevanu kaznu za takva dela na Zapadnoj obali, dok sudovima ostavlja mogućnost da izraelskim državljanima izreknu i doživotni zatvor.

Propis se neće primenjivati retroaktivno, a trebalo bi da stupi na snagu za 30 dana, dok se izvršenje kazne predviđa u roku od 90 dana od presude.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir, koji je inicirao zakon, ocenio je njegovo usvajanje kao dokaz snage države, poručivši da će „svaki terorista znati da Izrael uzima život onome ko ga oduzme“.

Organizacije za ljudska prava, kao i Ujedinjene nacije, oštro su kritikovale zakon, navodeći da je diskriminatoran i da uvodi nejednak pravni tretman.

Kuvajtski tanker pogođen kod Dubaija prevozio naftu u Kinu

Brod je prevozio oko 1,2 miliona barela saudijske sirove nafte i 800.000 barela kuvajtske sirove nafte.

11 poginulih u američko-izraelskom napadu na iranski grad

Državna novinska agencija Tasnim izvestila je da je jedanaest ljudi poginulo u američko-izraelskim vazdušnim napadima na grad Mahalat u centralnom Iranu.

Pozivajući se na zamenika bezbednosnog zvaničnika, agencija navodi da su četiri stambene zgrade potpuno uništene, a da je još 15 ljudi ranjeno u napadu koji se dogodio oko 23 časa po lokalnom vremenu sinoć. Među poginulima je troje dece.

Eksplozije u Dubaiju!

U poslednjih nekoliko minuta, u Dubaiju su se čule brojne eksplozije.

Vlasti su objavile da njihovi sistemi protivvazdušne odbrane trenutno reaguju na raketnu pretnju.

Kako je napad počeo, svi stanovnici Dubaija, uključujući i novinare, dobili su zvanična obaveštenja na svojim mobilnim telefonima upozorenja da potraže sklonište i ostanu na sigurnom mestu.

Takva obaveštenja, koja se šalju i u drugim državama Zaliva, češće se aktiviraju noću nego tokom dana.

Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kažu da se većina napada presretne.

Iran oborio američki dron MQ-9

Iranska protivvazdušna odbrana saopštila je danas da je uspešno presrela i oborila američki dron MQ-9 u blizini Isfahana, javila je iranska agencija Fars.

Prema navodima vojske, ovim se broj dronova koje je uništila iranska protivvazdušna odbrana povećava na 146.

Marko Rubio kritikovao Španiju zbog odluke da zatvori vazdušni prostor

Američki državni sekretar Marko Rubio kritikovao je Španiju i druge saveznike NATO-a zbog njihove ograničene podrške u ratu sa Iranom, sugerišući da bi Vašington mogao ponovo da proceni savez nakon sukoba.

Iran pogodio naftni tanker Kuvajta

Iran je pogodio veliki kuvajtski tanker za transport sirove nafte, koji je bio usidren u luci u Dubaiju, prenela je u utorak kuvajtska državna novinska agencija KUNA.

A fully loaded Kuwaiti crude oil tanker caught fire after an attack by Iran off Dubai early on Tuesday, with no injuries reported, according to Kuwaiti and Dubai authorities.



Kuwait Petroleum Corp, owner of the Kuwait-flagged Al-Salmi, said the attack caused a fire and damage to…

Balistički raketni napad Irana na Izrael: Jedna osoba lakše povređena, automobili u plamenu

Jedna osoba je lakše povređena, a pričinjena je i materijalna šteta u centralnom Izraelu usled najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada, saopštile su spasilačke službe.

Izraelske odbrambene snage kažu da je raketa verovatno nosila kasetnu bojevu glavu, raširivši podmuniciju po širokom području.

Očigledni udari bombi prijavljeni su u Bnei Braku, Ramat Ganu i Petah Tikvi.

Snimci prikazuju nekoliko automobila u plamenu kao rezultat udara.

CENTCOM objavio da je desantni brod "USS Tripoli" pun marinaca već u Indijskom okeanu, ali ne i koliko je udaljen od Irana

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je na društvenoj mreži X snimak amifibijskog desantnog broda "USS Tripoli" kako plovi u Indijskom okeanu.

U objavi nije navedeno koliko je ovaj brod od 45.000 tona trenutno udaljen od Irana.

Izraelski javni servis: U Isfahanu pogođen podzemni kompleks za balističke rakete, bombe "razbijači bunkera" izazvali sekundarne eksplozije

Izraelski javni medijski servis Kan objavio je nove podatke o noćašnjem napadu američke vojske na podzemni kompleks za skladištenje balističkih raketa u Isfahanu, gradu u kojem živi oko 2,3 miliona ljudi.

Navodi se da se na snimku napada vidi vatrena pečurka dok odjekuju sekundarne eksplozije, što bi moglo da ukazuje na to da su američke bombe izazvale detonaciju eksplozivnih materijala u tom kompleksu.

U ranijem unosu u ovom blogu javili smo da je američki predsednik Donald Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) snimak tog napada u Isfahanu.

Tramp nije ništa naveo kao opis snimka, a prema nepotvrđenim navodima u medijima, vazdušni udari izvedeni su američkim bombarderima B-2 koji su bacili bombe "razbijače bunkera" koje prodiru duboko u zemlju i tek potom eksplodiraju.

Saudijci oborili deset dronova u nekoliko sati

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je jutros na društvenoj mreži X da je u poslednjih nekoliko sati presretnuto i oboreno deset dronova.

WSJ: Tramp razmatra kraj rata i bez deblokade Ormuskog moreuza

Američki predsednik Donald Tramp je kazao najbližim saradnicima da je spreman da okonča vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Ormuski moreuz ostane blokiran za najveći deo brodova koji obično prolaze ovom ključnom pomorskom rutom.

To je objavio Volstrit džurnal (WSJ) koji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike Trampove administracije, izveštava da su šef Bele kuće i njegovi pomoćnici procenili da bi misija za otvaranje ključnog pomorskog prolaza prolongirala sukob dalje od planiranog roka trajanja od četiri do šest nedelja.

Iranske vlasti usvojile "putarine" kroz Ormuski moreuz i zabranu za SAD, Izrael i njihove saveznike

Odbor za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta odobrio je planove za uvođenje "putarina" na saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

BBC prenosi da je to objavila novinska agenciji Fars, povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Navodi se da je član komisije za nacionalnu bezbednost potvrdio odobrenje plana, kojim bi se takođe zabranilo kretanje američkih i izraelskih brodova kroz moreuz.

Dodaje se da bi zabrana važila i za druge zemlje koje su učestvovale u sankcijama protiv Irana.

AFP je izvestio da je novi sistem "putarina" objavljen na iranskoj državnoj televiziji, koja je saopštila da će Teheran to sprovesti u saradnji s Omanom.

Oko 20 odsto svetske sirove nafte u svetu prolazi kroz ključni pomorski put koji se nalazi između Irana i Omana.

Međutim, od početka rata, prolazak brodova je opao za oko 95 odsto.

Pristižu hiljade američkih vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije

Hiljade vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije američke vojske počele su da pristižu na Bliski istok, rekla su sinoć dva američka zvaničnika agenciji Rojters, dok predsednik Donald Tramp razmatra sledeće korake u ratu protiv Irana.

Zvaničnici, koji su želeli da ostanu anonimni, nisu precizirali gde se tačno vojnici raspoređuju, ali taj je potez bio očekivan, navodi britanska agencija i podseća da je 18. marta prva izvestila da Trampova administracija razmatra raspoređivanje hiljada dodatnih američkih vojnika na Bliski istok.

Padobranci, s bazom u Fort Bragu u Severnoj Karolini, pridružuju se hiljadama dodatnih mornara, marinaca i snaga za specijalne operacije koji su već upućeni u regiju, navodi Rojters podsećajući da je tokom vikenda na Bliski istok već stiglo oko 2.500 američkih marinaca.

Dodatne kopnene snage uključuju delove komande 82. divizije, logističku i drugu podršku i jednu brigadnu borbenu grupu.

Odluka o slanju jedinica američke vojske u Iran još nije doneta, ali će one ojačati sposobnosti za potencijalne buduće operacije u regiji, rekao je Rojtersu jedan od izvora.

Donald Trump je danas izjavio da su Sjedinjene Države u pregovorima s "razumnijim režimom" kako bi se okončao rat u Iranu, ali je ponovio upozorenje Teheranu da otvori Ormuski moreuz ili u suprotnom reskira američke napade na naftna polja i elektrane.

Na jugu Libana poginula četiri izraelska vojnika

Izraelska vojska saopštila je rano jutros da je identifikovala trojicu vojnika iz izviđačke brigade koji su poginuli u ponedeljak i dodala da je još jedan pripadnik oružanih snaga poginuo, ali da se njegovo ime još ne zna.

- Takođe, jedan vojnik je teško ranjen, a jedan rezervista lakše u tom incidentu - dodala je vojska u saopštenju na društvenim mrežama.

Deset izraelskih vojnika poginulo je od 2. marta, od kada je Liban na meti izraelskih napada.

Izrael tvrdi da napada uporišta pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana.

Ti napadi su deo šire krize na Bliskom istoku koja je počela 28. februara kad su američke i izraelske snage počele vazdušne napade na Iran, koji je odgovorio napadima na lokacije sa američkim prisustvom u regionu.

Tramp objavio snimak napada na Isfahan

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži X snimak napada na lokaciju u iranskoj pokrajini Isfahan.

Tramp nije ništa naveo kao opis snimka, a prema nepotvrđenim navodima u medijima, vazdušni udari izvedeni su američkim bombarderima B-2 koji su bacili bombe "razbijače bunkera" koje prodiru duboko u zemlju i tek potom eksplodiraju.

Grad Isfahan ima oko 2,3 miliona ljudi, a u njemu se nalazi vojna baza Badr brigada.

Eksplozije od ranog jutra u Teheranu

Nekoliko eksplozija odjeknulo je rano jutros u Teheranu, javili su iranski mediji i dodali da u delovimu glavnog grada nema struje.

Agencija Tasnim prenela je vest o eksplozijama koje su se čule na istoku i zapadu Teherana, kao i o prekidima u snabdevanju strujom na istoku.

Tasnim dodaje da je u napadu pogođena podstanica u jednoj elektrani.

Izraelska vojska je tokom prethodne noći pozvala stanovnike Teherana da ostanu u kućama, jer će izvesti napad na "vojnu infrastrukturu".

Autor: A.A.