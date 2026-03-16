Počeo žalbeni postupak Nikoli Sarkoziju

Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi pojavio se danas pred Apelacionim sudom u Parizu na prvom ročištu u žalbenom postupku u procesu u kojem je on osuđen na zatvorsku kaznu zbog finansiranja iz Libije.

Postupak bi, prema najavama, trebalo da traje do 3. juna, piše Figaro.

Sarkozi je stigao u zgradu Apelacionog suda oko 13.20 i direktno se uputio u sudnicu ne želeći da se obrati novinarima.

U prvostepenom postupku koji je okončan 25. septembra Sarkozi je osuđen na pet godina zatvora i novčanu kaznu od 100.000 evra.

Bivši šef države je 21. oktobra 2025. godine odveden u pritvor pariskog zatvora Sante gde je proveo 20 dana, a 10. novembra pušten je na slobodu i stavljen pod sudski nadzor.

U ovoj političkoj i finansijskoj sagi sa mnogo obrta i preokreta, koja traje još od 2011. godine, bivši lider francuske desnice i predsednik Francuske optužen je da je za potrebe svoje predsedničke kampanje 2007. godine primao novac iz Libije u vreme vladavine pukovnika Moamera Gadafija.

Sarkozi je od početka sudskog procesa odlučno negirao ove optužbe.

Autor: Jovana Nerić