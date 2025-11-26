Kasacioni sud potvrdio kaznu Sarkoziju u aferi "Bigmalion" Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi pravosnažno je osuđen za ilegalno finansiranje kampanje za izbore 2012. godine, nakon što je sud odbio njegovu žalbu.

Kasacioni sud јe u sredu, 26. novembra, odbacio žalbu Nikole Sarkoziјa u aferi "Bigmalion", nakon preporuka generalnog pravobranioca na ročištu 8. oktobra.

Bivši šef države јe stoga konačno osuđen, a afera Bigmalion postaјe druga konačna krivična presuda u dosiјeu Nikole Sarkoziјa, nakon slučaјa prisluškivanja.

Po ovoj presudi, Sarkozi je 14. februara 2024. godine osuđen na godinu dana zatvora zbog nezakonitog finansiranja kampanje 2021. godine.

Kasacioni sud je potvrdio osluku Apelacionog suda uz zaključak da je "utvrđeno da je nezakonito finansirao kampanju".

"Sarkozi je lično ovlastio svoj tim da snosi troškove kampanje u njegovo ime, iako je znao da će ti troškovi dovesti do prekoračenja zakonskog maksimuma potrošnje", navodi se u presudi suda.

Podsetimo, Sarkozi je 25. septembra osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zaveru u slučaju povezanim sa više miliona evra iz ilegalnih fondova pokojnog libijskog lidera, pukovnika Muamara Gadafija.

Nakon što je proveo tri nedelje u zatvoru Sante, pušten je 10. novembra, pošto je žalbeni sud u Parizu prihvatio njegov zahtev za oslobađanje.

Autor: S.M.