Fragmenti rakete se srušili kraj najveće hrišćanske svetinje: Drama u Jerusalimu

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Mahmoud Illean ||

Fragmenti presretnutih iranskih balističkih raketa pali su na nekoliko delova Jerusalima u današnjim napadima, prema saopštenju policije i spasilačkih službi. Deo rakete pao je kod najveće hrišćanske svetinje - Hrama Vaskrsenja Hristovog.

Vatrogasno-spasilačka služba kaže da je veliki deo presretnute rakete pogodio kuću u istočnom Jerusalimu, uzrokujući štetu.

Drugi fragmenti pali su u blizini Nacionalne biblioteke, nedaleko od Kneseta, i kod Hrama Vaskrsenja Hristovog.

Jedna osoba je lakše povređena nakon što je dodirnula fragment vruće rakete. Prema navodima nadležnih, u pitanju su lakše povrede u vidu manje opekotine na ruci.

Javnost se poziva da ne prilazi fragmentima rakete i da obavesti vlasti ako ih otkriju.

