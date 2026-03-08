POSLUŠAJTE ZVUK IZ TEL AVIVA KOJI LEDI KRV U ŽILAMA: Sirene odjekuju, grad sablasno prazan, ČEKA SE IRANSKI UDAR (VIDEO)

U mnogim delovima Izraela večeras je proglašena vazdušna opasnost od nadolazećih iranskih balističkih raketa i dronova.

Na snimku se može čuti i videti kako večeras izgleda Tel Aviv, dok se čeka udar Irana, za koji, izraelska vojska, veruje da će uspešno sprečiti svojom "Gvozdenom kupolom".

NOW 🔴



Sirens over Tel Aviv tonight as Iran launches another round of ballistic missiles. pic.twitter.com/u1Phck2esT — Open Source Intel (@Osint613) 08. март 2026.

Ovo je onaj zvuk koji ledi krv u žilama i podseća na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine.

JUST IN 🔴



Iranian missile successfully intercepted over Israel. pic.twitter.com/z0DsDg4FXh — Open Source Intel (@Osint613) 08. март 2026.

U međuvremenu, izraelska vojska je objavila snimak obaranja iranske balističke rakete.

Autor: A.A.