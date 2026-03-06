AKTUELNO

Svet

Iran: Raketama hajber probili smo odbranu Tel Aviva

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri

Vazdušno-svemirske snage iranske vojske (IRGC) pokrenule danas napad na Izrael, koristeći rojeve samoubilačkih dronova i napredne rakete Hajber sa kasetnim bojevim glavama kako bi zaobišle ​​višeslojnu protivvazdušnu odbranu Izraela.

Kako se navodi rakete Hajber su probile odbranu Tel Aviva u masovnom združenom napadu, prenosi iranska Press tv.

Dodaje se da su se rakete prilikom leta ka svojim ciljevima, fragmentisale u desetine manjih, brzih bojevih glava, što je izraelske presretače, uključujući i "Čeličnu kupolu" i "Davidovu praćku", učinilo potpuno neefikasnim.

