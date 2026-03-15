Kineski stručnjak: Kineske rakete visoko kompatibilne sa avionima koje ima Srbija

Kineski stručnjak Vang Ja'nan izjavio je danas da postoji visok nivo kompatibilnosti kineskih balističkih raketa, koje je Srbija, prema izjavi srpskog predsednika Aleksandra Vučića nedavno kupila, sa avionima koje srpska vojska ima.

Vučić je u četvrtak za Javni servis rekao da je Srbija nedavno kupila kineske balističke rakete vazduh-zemlja CM-400AKG za svoje ratno vazduhoplovstvo, čime je postala prva evropska zemlja koja je uvezla to oružje.

Glavni urednik časopisa "Aerospace Knowledge" Vang Ja'nan rekao je za kineski "Global Times" da je ova vrsta rakete privukla značajnu pažnju na međunarodnom tržištu naoružanja, jer omogućava lakim i srednjim borbenim avionima da postignu mogućnosti udara na velike udaljenosti koje su ranije bile ograničene za teške lovce ili bombardere.

Vang je kazao da rakete, kakve je Srbija nabavila, mogu takođe da izvode precizne napade na velike udaljenosti protiv kopnenih ciljeva.

On je ocenio da, kao lovci srednje veličine, srpski MiG-ovi 29 sada poseduju ovu mogućnost, što predstavlja veoma značajno poboljšanje za Srbiju i druge vazduhoplovne snage, koje obično koriste ograničen broj relativno lakih aviona.

Drugi ključni aspekt je integracija i visoka kompatibilnost, rekao je Vang.

On je dodao da opremanje postojećeg lovačkog aviona nekineskog dizajna, poput aviona MiG 29 kakve ima Srbija, novom raketom zahteva velika poboljšanja računara i softvera za upravljanje vatrenom moći aviona.

Prema njegovim rečima, u ovom slučaju, rad na integraciji je završen unapred, sa neophodnom adaptacijom softvera i hardvera ugrađenom u lansirni nosač rakete.



Vang je pojasnio da raketa omogućava gotovo "uključi i koristi" upotrebu na drugim lovcima, i da je njeno korišćenje moguće uz minimalne modifikacije.

"Kina dugo uživa pozitivnu međunarodnu reputaciju i široko rasprostranjeno poverenje, i zaslužila je široko priznanje od drugih zemalja. Istovremeno, kineska oprema je pokazala odlične performanse u stvarnim operacijama. Kako nacije polažu poverenje i u Kinu i u njenu opremu, očekuje se da će se vojnotrgovinska saradnja sa Kinom dalje razvijati u budućnosti", rekao je Vang.

U skorije vreme, prema Rojtersu, Srbija je kupila sistem odbrane zemlja-vazduh FK-3 - sličan ruskom S-300 ili američkom sistemu "patriot", kao i borbene dronove CH-92A od Kine.

Raketa vazduh-zemlja CM-400AKG je supersonična raketa namenjena za napade na zgrade i radarske lokacije, a prethodno je javno prikazana na aeromitingu u Džuhaju, u južnoj kineskoj provinciji Guangdong.

Raketa, koju proizvodi Kineska korporacija za aerokosmičku nauku i industriju, može da nosi ili eksplozivnu bojevu glavu od 150 kilograma ili penetratornu bojevu glavu od 200 kilograma, i ima domet do 400 kilometara.

Rojters navodi da je raketa prvi put upotrebljena u borbama tokom indijsko-pakistanskog sukoba 2025. godine, kada su pakistanske vazduhoplovne snage njome gađale indijski sistem protivvazdušne odbrane S-400.

