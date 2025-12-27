SRBIJA IMA ISTORIJSKE PENZIJE Predsednik Vučić otkrio: Za sedam dana penzioneri dobijaju više novca nego ikada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija prvi put u istoriji ima stabilnu valutu, od kada postojimo bilo kao Jugoslavija ili Srbija, kao i najveći nivo investicija.

On je nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane rekao da Srbija to im iako nije rasprodavala zemlju i preduzeća kao prethodne vleati.

"Naprotiv, ništa nismo rasprodali nismo mi prodali NIS već oni. Sećate li se koliko smo laži slušali da prodajemo EPS, Telekom, o svemu, pa nikom ništa. Nismo ni koncesione ugovore pravili za pruge i puteve. Sve smo sačuvali, sve je u našim rukama, svaki dinar na naplatnoj rampi ide u održavanje puteva i izgradnju novih jer pripada Srbiji", rekao je Vučić.

On je čestitao penzionerima koji će za sedam dana da prime najveće penzije u istoriji, koje, kako je rekao, nisu bile tolike ni za vreme Kralja Aleksandra, kralja Petra, Tita, Slobodana Miloševića, Vojislava Koštunice, Zorana Đinđića, Borisa Tadića i dodao da su bile tri do pet puta manje.

"Ali vas je sramota da to kažete. Ali šta me briga za istinu, vidite ovog Vučića nervira me strašno. Super neka te nerviram, daj mi informaciju kada su to realno bile veće penzije u Srbiji", rekao je Vučić.

Laž o dugu

On je rekao da je još jedna od laži da smo dužni 35 milijardi evra, i dodao da je Nemačka dužna 2.300 milijardi.

"Da li ćete mi reći da je Nemačka zbog toga propala, jedna od najboljih ekonomija jer je BDP negde oko 3.500 milijardi. Negde 70 odsto je odnos javnog duga prema BDP-u. A mi smo bolji od Nemačke po tom pitanju, ne u ovoj razlici apsolutnih brojeva već u odnosu prema BDP-u. To je za nas 43 odsto BDP-a. A sledeće godine će ubrzano da raste. Nikada manje zaduženi nismo bili", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima država je ta koja kreira ambijent za investicije, u kojoj fabrike rade ili ne rade.

"Ostavili ste 550.000 ljudi bez posla, za naše pare ste nas ostavili. U koroni kada smo imali sve vakcine i prvi, respiratore nabavljali prvi, a onda da je došla ova kriza sa NIS-om, kada su oni bili na vlasti, posle tri dana bi imali kantice. Evo 80 dana će sutra a vi niste videli sankcije i da nam kap nafte nije došla. Pa streljajte me, zaslužio sam. Vratite blokadere, vratite sve to da ponovo budemo najgori u Evropi, sa najnižim penzijama, platama, da ponovo imamo kantice. Vratite sve to. Vratite ih da imamo pljačkaške privatizacije", rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić