UŽIVO! IRAN POTVRDIO DA JE LARIDŽANI UBIJEN! Tramp: Ako neko kaže da Iran nije pretnja, ne želimo takve ljude (FOTO+VIDEO)

Nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli opsežne udare, sukob je ušao u treću nedelju. Prethodni dan obeležili su napadi dronovima na naftna postrojenja u Emiratima (Fujairah) i zatvaranje vazdušnog prostora iznad UAE. Dok Izrael nastavlja "dekapitaciju" iranskog vojnog vrha, Teheran uzvraća raketnim salvama na Izrael i američke baze u regionu. Moreuz Ormuz ostaje blokiran, a svet beleži istorijski skok cena nafte od preko 50%.

23:50 Japan pozvao Iran da oslobodi prolaz kroz Ormuski moreuz

Japanski ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi rekao je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Abasom Arakčijem, da Iran treba da obustavi sve akcije koje ugrožavaju bezbedan prolaz kroz strateški važni Ormuski moreuz, saopštilo je japansko Ministarstvo spoljnih poslova.

23:40 Netanjahu se obratio Irancima

Posle ubistva iranskog šefa bezbednosti Alija Laridžanija i komandanta paravojne jedinice Basidž Golamreze Sulejmanija, izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je Irance da izađu na ulice i proslave svoj tradicionalni festival vatre.

„U poslednja 24 sata eliminisali smo dvojicu glavnih terorističkih vođa ovog režima“, rekao je Netanjahu iz bunkera komande vazduhoplovstva u Kiriji u Tel Avivu.

Netanyahu:



In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny.



Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares.



This is meant to enable the brave people of Iran… pic.twitter.com/bjPVPZSZUz — The Daily News (@DailyNewsJustIn) 17. март 2026.

„Naši avioni ciljaju terorističke operativce na zemlji, na raskrsnicama i gradskim trgovima. Cilj ovoga je da se hrabrom narodu Irana omogući da proslavi Festival vatre“, primetio je na engleskom jeziku.

23:00 Izraelci zapretili: Ubićemo novog ajatolaha

Izraelska vojska je objavila da će pronaći i ubiti novog iranskog vrhovnog vođu, Modžtabu Hamneija, javlja Al Džazira .

„Ne znamo mnogo o Modžtabi Hamneiju, ne čujemo ga i ne vidimo ga, ali mogu vam reći jednu stvar: pratićemo ga, pronaći ćemo ga i neutralisati ga“, rekla je novinarima vojna portparolka Efi Defrin.

22:08 Iran potvrdio smrt Laridžanija

Iranski državni mediji objavili su da je šef bezbednosti Ali Laridžani ubijen. Izrael je ranije danas objavio da je Laridžani ubijen u noćnom napadu.

U početku je Iran izgleda demantovao vest objavljujući rukopisno pisanu poruku za koju tvrdi da ju je napisao Laridžani.

Poruka odaje počast iranskim mornarima poginulim u američkom napadu na ratni brod Dena 4. marta.

Ovo je prva potvrda iz Irana o Laridžanijevoj smrti, a dolazi pošto je potvrđena i smrt komandanta Basidža, Golamreze Sulejmanija.

21:58 Izrael: Ciljali smo članove Hezbolaha i njihova mesta za lansiranje

Izraelska vojska je saopštila da je u poslednjih sat vremena ciljala raketne grupe i mesta za lansiranje raketa Hezbolaha u Libanu.

צה"ל תקף משגרי רקטות ומחבלי חיזבאללה ברחבי לבנון



חיל האוויר תקף בשעה האחרונה משגרים ומחבלי חיזבאללה ברחבי לבנון, במסגרת המאמץ לשיבוש וסיכול ירי לעבר שטח מדינת ישראל.

בסגירות מעגל מהירות, הותקפו חוליות שיגור ומשגרים טרם השיגור או זמן קצר לאחר הירי.



מתחילת מבצע 'שאגת הארי', צה"ל… pic.twitter.com/r5Y1cjFxnN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 17. март 2026.

Napadi su izvedeni kao deo pokušaja da se spreči Hezbolah da napadne severni Izrael raketama i dronovima.

Vojska kaže da su neki članovi Hezbolaha i lansirni sistemi pogođeni pre nego što su mogli da ispale rakete na Izrael, a neki ubrzo nakon lansiranja.

21:43 Erdogan poziva na hitan prekid „besmislenog rata u Iranu“

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan pozvao je na što brži kraj onoga što je nazvao „besmislenim i nezakonitim ratom u Iranu“. Erdogan je naglasio da Turska ulaže napore da spreči širenje sukoba, piše Anadolija .

Govoreći na iftar večeri u Predsedničkom kompleksu u Ankari, Erdogan je rekao da Turska „snažno osuđuje napade koji krše međunarodno pravo, bez obzira na to ko je počinilac“.

21:19 Napadi na više od 10 punktova iranske paramilitarne formacije Basidž

Izraelska vojska saopštila je danas da je u proteklih nekoliko sati izvršila napade na pripadnike iranske paramilitarne formacije Basidž na više od 10 kontrolnih punktova u Teheranu.

U saopštenju IDF se navodi da je jedna meta bila "na zajedničkoj poziciji za vanredne situacije" Basidža i Korpusa islamske revolucionarne garde koja je ranije služila kao fudbalski klub, prenosi Tajms fo Izrael.

21:01 Nosač aviona "USS Džerald R. Ford" napušta ratnu zonu, vraća se na Krit

Američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford" trebalo bi sledeće nedelje da se vrati u bazu naKritu radi dopune goriva i moguće istrage požara koji je izbio na brodu, prenosi Katimerini, pozivajući se na izvore.

Izvor navodi da se istražuje i mogućnost da je požar namerno izazvan, kako bi se okončalo produženo angažovanje broda.

Brod, koji je trenutno raspoređen na Bliskom istoku u okviru operacija SAD, očekuje se u NATO bazi u zalivu Suda na Kritu.

Brod je prošlog februara proveo četiri dana u bazi u zalivu Suda na Kritu, snabdevajući se zalihama, pre nego što se uputio ka istočnom Mediteranu.

20:36 Zelenski: Na bliski istok poslato više od 200 ukrajinskih vojnika

20:25 Hezbolah ispalio rakete na Izrael

Portparol izraelske vojske Avičaj Adrai je izvestio da je Hezbolah lansirao „rakete“ na više područja u Izraelu.

„Paralelno sa presretanjem, Ratno vazduhoplovstvo trenutno cilja raketne položaje Hezbolaha i dodatnu infrastrukturu u različitim delovima Libana“, napisao je Adrei na društvenim mrežama.

Dodao je da će izraelska vojska „snažno odgovoriti na svaku pretnju Državi Izrael“.

20:23 Dron udario u zid američke ambasade u Bagdadu (VIDEO)

Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, u utorak uveče, a bezbednosni zvaničnik je prijavio napad dronom i raketama na američku ambasadu, javlja AFP.

Reporter je rekao da je kompleks ambasade bio meta tri drona naoružana eksplozivom. Protivvazdušni sistemi u kompleksu presreli su dva drona u vazduhu, dok je treći udario u spoljni zid ambasade, dodao je. Udar je izazvao požar u blizini kompleksa, javio je reporter Anadolije.

Smoke rises from the U.S. Embassy in Baghdad as fires can also be seen burning in the Central Bank of Iraq Tower, reportedly after it was struck by a Counter-Rocket, Artillery, and Mortar System (C-RAM) attempting to shoot down Iranian one-way attack drones over Baghdad. pic.twitter.com/6wpJr37KCi — OSINTdefender (@sentdefender) 17. март 2026.

Jedan svedok je rekao AFP-u da je video eksplozije na nebu koje je izazvala protivvazdušna odbrana ambasade kada je raketa presretnuta. Prema njegovim rečima, gosti u restoranu u kojem se nalazio u početku nisu reagovali na zvukove eksplozija, izveštava Gardijan.

Još jedan svedok je sa svog balkona video požar u prostorijama ambasade. Požar je potvrdio službenik bezbednosti, koji je dodao da ga je izazvao dron. Ranije danas, grupa koja sebe naziva Islamski otpor u Iraku saopštila je da je izvela 21 raketni i bespilotni napad na američke baze u Iraku i regionu u jednom danu.

20:16 Iran potvrdio smrt komandanta

Iranski državni mediji objavili su da je ubijen ključni član Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Golamreza Sulejmani je bio komandant Basidža, dobrovoljačke paravojne snage u okviru IRGC-a, šest godina.

Izraelska vojska je prethodno objavila da ga je ubila, opisujući ga kao „glavni instrument“ represije u Iranu.

Za sada nije bilo potvrde iz Irana o njegovoj smrti.

19:27 Kuvajt: Presreli smo dve rakete i 13 dronova u poslednja 24 sata

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u poslednja 24 sata otkrilo dve balističke rakete i 13 dronova u vazdušnom prostoru zemlje.

Sve rakete i dronovi su presretnuti, ali su zabeležene dve lakše povrede izazvane padom šrapnela.

Stanje povređenih je stabilno i nije zabeležena veća materijalna šteta, saopštilo je ministarstvo.

18:58 Iranski TV voditelj pročitao poruku komandanta koji je, prema tvrdnjama Izraela, ubijen

Voditelj iranske državne televizije IRINN pročitao je poruku Golamreze Sulejmanija, komandanta paravojne milicije Basidž, koga Izrael tvrdi da je ubio tokom noći.

U poruci se pozivaju građani da se pridruže pogrebnim povorkama za one koji su poginuli na ratnom brodu Dena ranije ovog meseca. Do sada se Sulejmani nije pojavio uživo na državnoj televiziji ili u iranskim medijima.

18:55 Eksplozije u Bagdadu

Nekoliko snažnih eksplozija čulo se u nedelju u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, javili su novinari AFP-a, dok je bezbednosni zvaničnik rekao da je američka ambasada bila meta napada dronovima i raketama.

Svedok je rekao AFP-u da je video eksplozije na nebu izazvane presretanjem raketa od strane protivvazdušne odbrane ambasade.

Još jedan svedok je video požar unutar kompleksa ambasade sa svog balkona, a požar je potvrdio i službenik obezbeđenja, koji je rekao da ga je izazvao dron.

18:36 Laridžani je mrtav

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je danas klimanjem glave na pitanje novinara u Beloj kući da su u vojnim udarima u Iranu ubijeni visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani i vođa paravojnih snaga Basidž Golamreza Sulejmani.

"Mnogo ljudi kaže da je njihov pravi vrhovni zvaničnik ubijen juče, zajedno sa nekim drugim ko je bio odgovoran za ubistvo 32.000 demonstranata", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara u Ovalnom kabinetu, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska saopštila je ranije danas da su u izraelskim vazdušnim napadima tokom protekle noći ubijeni visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani, kao i komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani, njegov zamenik i drugi visoki zvaničnici.

18:26 UAE: Mogli bismo pomoći Amerikancima u Ormuskom moreuzu

Diplomatski savetnik predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Anvar Gargaš, rekao je da bi se njegova zemlja mogla pridružiti međunarodnoj inicijativi koju predvode SAD kako bi se osigurala bezbednost i stabilnost plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Govoreći na onlajn događaju koji je organizovao američki tink-tenk Savet za spoljne odnose (CFR), Gargaš je rekao da UAE trenutno nisu u aktivnim pregovorima sa Iranom.

Njegove izjave dolaze u vreme rastuće zabrinutosti za bezbednost pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

18:28 - Porasle cene nafte Cene nafte porasle su iznad 102 dolara na međunarodnim tržištima, jer su spekulacije o mogućem dugoročnom prekidu tranzita kroz Ormuski moreuz nadmašile iranske signale o curenju iz tankera. Na londonskom tržištu, barel nafte se popodne trgovao za 1,96 dolara više nego jučerašnja cena na zatvaranju od 102,17 dolara. Na američkom tržištu bio je 1,67 dolara viši, na 95,17 dolara.

17:28 Nekoliko italijanskih vojnika evakuisano iz Bagdada nakon vazdušnog napada

Nekoliko italijanskih vojnika je evakuisano iz Bagdada nakon najnovijeg u nizu vazdušnih udara koji su prouzrokovali materijalnu štetu, ali ne i ljudske žrtve, izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto.

"Sinoć smo, uz saglasnost naših obaveštajnih službi, bezbedno evakuisali iz Bagdada nekoliko naših vojnika. Oni su već napustili Irak i stigli u Kurdistan, a potom će preko Turske da se vrate u Italiju", rekao je Krozeto, prenosi agencija ANSA.

On je rekao da je u ponedeljak uveče dron pogodio hotel u Bagdadu u kojem su odseli italijanski vojnici i dodao da niko nije povređen.

16:30 Tramp: Ne treba nam pomoć NATO zemalja!

Donald Tramp je naveo da su SAD obaveštene od "većine nato saveznika da ne žele da se mešaju" u rat sa Iranom. On navodi da „nije iznenađen njihovim postupkom“."Mi ćemo njih štititi, ali oni neće učiniti ništa za nas, naročito u trenutku kada nam je to potrebno“, rekao je Tramp.Dodao je da Americi više nije potrebna niti poželjna pomoć NATO zemalja."Nama nije potrebna ničija pomoć“, poručio je.

16:16 Makron: Nikada nećemo učestvovati u operacijama za deblokadu Ormuskog moreuza!

Emanuel Makron izjavio je da Francuska nikada neće učestvovati u operacijama za deblokadu Ormuskog moreuza te da nastavlja da radi na pripremi koalicije koja bi mogla da osigura slobodu plovidbe nakon završetka sukoba.

"Mi nismo strana u ovom sukobu i zato Francuska u sadašnjim okolnostima nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog moreuza“, rekao je Makron na početku sednice vlade posvećene sukobima na Bliskom istoku.

15:04 Udarac za Trampa! Glavni čovek za borbu protiv terorizma podneo ostavku!

Glavni zvaničnik Donalda Trampa za borbu protiv terorizma Džo Kent podneo je ostavku zbog rata u Iranu, rekavši da ta zemlja nije predstavljala „neposrednu pretnju“ po SAD.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) 17. март 2026.

"Ne mogu čiste savesti da podržim tekući rat u Iranu“, napisao je Džo Kent u objavi na društvenim mrežama pre nekoliko minuta.

"Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj naciji i jasno je da smo ovaj rat započeli pod pritiskom Izraela i njegovog moćnog američkog lobija“, dodao je on.

13:46 Izrael ponovo gađa Bejrut

Izraelska vojska izvela je vazdušni napad na put u blizini aerodroma u Bejrutu, prenela je libanska Nacionalna novinska agencija.

"Izraelski ratni avioni pokrenuli su napad, treći tokom današnjeg dana na južna predgrađa, ciljajući stari aerodromski put u blizini stadiona Ansar u oblasti Burdž al-Baradžine“, navodi se u izveštaju, uz napomenu da je reč o maloj udaljenosti od međunarodnog aerodroma u Bejrutu.

⭕️🇱🇧 WATCH: Footage from the Israeli shelling of the Laylaki area in Beirut’s southern suburb. pic.twitter.com/EpKAwqxzvH — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) 17. март 2026.

Izveštaj citira šefa libanske Uprave za civilno vazduhoplovstvo, Mohamada Aziza, koji je izjavio da se operacije na aerodromu nastavljaju normalno i da glavni pristupni pravac nije ugrožen.

12:59 Iranski ambasador u Moskvi: Modžtaba nije ovde

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali demantovao je medijske navode da se novi vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamenei, leči u Moskvi, prenosi državna novinska agencija TASS.

#Iran’s ambassador to Russia, Kazem Jalali, has denied a media report that the country’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei is receiving medical treatment in Moscow, the state TASS news agency reports.https://t.co/hMAaiFZblj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 17. март 2026.

Prema tim izveštajima, Modžtaba, za koga se navodilo da je teško povređen u američko-izraelskom vazdušnom napadu u kojem je poginuo njegov otac, navodno je prebačen u Moskvu na lečenje nakon ličnog poziva predsednika Vladimira Putina.

Kremlj je odbio da komentariše prvobitne medijske natpise o ovom slučaju.

13:15 Ratni brod britanske mornarice "Dragon" stigao u Sredozemno more

Ratni brod britanske Kraljevske mornarice HMS "Dragon" stigao je u Sredozemno more, nakon što je 10. marta isplovio iz Velike Britanije. Na snimcima se može videti kako brod prolazi kroz Gibraltarski moreuz, prenosi Skaj njuz. Brod britanske kraljevske mornarice stigao je jutros u istočni Mediteran. Njegovo raspoređivanje na Kipar dolazi kao odgovor na iranski napad dronom koji je pogodio suverenu bazu RAF Akrotiri 1. marta.

12:50 GORI PONOS AMERIKE! Bukti požar na najmoćnijem nosaču aviona "Džerald Ford": Vatra gutala brod 30 SATI u jeku rata sa Iranom!

Dok američki avioni poleću u napade na Teheran, na samom nosaču "Džerald R. Ford" odvija se prava drama! Vatrena stihija je više od 30 sati gutala unutrašnjost najmodernijeg broda na svetu, ostavljajući haos i povređene mornare!

“The USS Gerald R. Ford had a fire while supporting President Trump’s Operation Epic Fury against Iran, but the carrier is still fully operational.



Two sailors were hurt but are in stable condition. 🙏🏻 The fire started in the ship’s main laundry area, was not combat-related,… pic.twitter.com/ZZHm9boR9M — Rapid Now (@Rapid_Now) 12. март 2026.

BRUUKA ZA PENTAGON:

Masovna evakuacija: Više od 600 članova posade ostalo je bez kreveta, dok su desetine mornara završile na lečenju zbog trovanja dimom!

Sistem u kolapsu: Dok Tramp preti "Epskim besom", njegov najjači adut se raspada – pored požara, na brodu ne radi 650 toaleta, a posada je na ivici pucanja zbog najdužeg angažovanja još od Vijetnamskog rata!

Vatra u vešernici: Iako je požar izbio u vešernici, činjenica da posada nije mogla da ga ugasi dan i po pokazuje u kakvom je stanju američka flota kod Irana.

12:30 Poruka Trampu iz Irana: O kraju rata se neće odlučivati na društvenim mrežama

Portparol iranske vojske Ibrahim Zolfagari poručio je, u video-poruci na engleskom jeziku, američkom predsedniku Donaldu Trampu, da se o kraju rata neće odlučivati na društvenim mrežama, već na bojnom polju.Zolfagari je prokomentarisao i naziv američke operacije "Epski bes"."Nemojte ovu operaciju da zovete 'Epski bes'. Bolje bi bilo da se nazove 'Epski strah', jer pravi bes se pokazuje delima, a ne lajkovima i deljenjem", naglasio je on.

12:15 - MODŽTABA HAMNEI PRESEKAO: "Nema mira dok SAD i Izrael ne padnu na kolena!"

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, brutalno je odbacio svaku mogućnost prekida vatre. U svom prvom velikom spoljnopolitičkom istupu, poručio je posrednicima da Teheran ne zanima deeskalacija pod trenutnim uslovima.

10:00 Projektil pogodio kuvajtski tanker kod Fudžejre u Emiratima

Nepoznati projektil pogodio je tanker za tečni naftni gas pod zastavom Kuvajta kod Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izazvavši manju štetu, ali bez povređenih među članovima posade.Ujedinjena Kraljevska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je incident zabeležen 23 nautičke milje istočno od Fudžejre, preneo je Rojters.Brod je pogođen dok je bio usidren, a prema izvorima pomorske bezbednosti, udar je najverovatnije izazvan fragmentima od presretanja iz vazduha.

🚨 Breaking: Gas tanker hit near UAE coast



A Kuwait-flagged gas tanker was struck by a projectile off the coast of Fujairah in the UAE, according to reports.



The impact caused minor damage to the vessel, but thankfully no crew members were injured and no oil or gas leakage has… — Geo Sync (@thegeo_sync) 17. март 2026.

09:40 - POTVRĐENA ELIMINACIJA: Izrael objavio – Laridžani je MRTAV!

Izraelski ministar odbrane Israel Kac upravo je potvrdio: Ali Laridžani je eliminisan! U žestokoj izjavi, Kac je poručio da je "glava hobotnice ponovo odsečena" i da je Laridžani poslat "u dubine pakla" zajedno sa komandantom Basidža. Izrael poručuje da se lov na lidere iranskog režima nastavlja bez prestanka.

CONFIRMED: ALI LARIJANI ELLIMINATED IN TEHRAN STRIKE.



IDF confirms:

Ali Larijani, senior advisor to Iran’s Supreme Leader and former Speaker of Parliament is dead.



Stay connected, follow @MOSSADil pic.twitter.com/EuDMMOadIU — Mossad Commentary (@MOSSADil) 17. март 2026.

Laridžani je bio sekretar Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti Irana. To znači da je bio direktna veza između vojske, obaveštajnih službi i samog vrhovnog vođe Hamneija. On je kreirao strategiju Irana na Bliskom istoku – od podrške Hezbolahu u Libanu do operacija u Iraku i Siriji.

BREAKING: Israeli media report an overnight airstrike in Tehran targeted senior Iranian official Ali Larijani & he is killed. IDF Chief Lt. Gen. Eyal Zamir said the strikes achieved “significant eliminations,” impacting the ongoing.

Official confirmation from Iran awaited. pic.twitter.com/QE9hZBGg1m — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) 17. март 2026.

09:30 - TEHERAN POKUŠAVA DA "OŽIVI" LARIDŽANIJA?

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je fotografiju rukom pisane beleške, navodno potpisane od strane Laridžanija sa današnjim datumom (17. mart), u kojoj on oplakuje stradale mornare. Analitičari ovo vide kao očajnički pokušaj Irana da sakrije smrt svog ključnog čoveka i spreči totalnu paniku u zemlji.

08:32 - Raketa pala pored Netanjahua!

Odmazda Teherana stigla je do samog srca Jerusalima. Iranska državna agencija Tasnim objavila je da je njihova raketa pala na svega nekoliko metara od kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Skaj Njuz potvrđuje da je udar bio u strogom centru grada, što pokazuje da iranski projektili postaju sve precizniji i opasniji.

08:00 - POTVRĐENO: Laridžani bio meta brutalnog udara na Teheran! Izrael čeka rezultate likvidacije!

Sada je i zvanično: Izraelski izvori potvrdili su da je Ali Laridžani, ključni čovek iranske bezbednosti, bio primarna meta sinoćnih vazdušnih udara na Teheran, Širaz i Tabriz. Dok izraelska vojska (IDF) vrši procenu štete kako bi utvrdila da li je Laridžani mrtav, načelnik generalštaba Ejal Zamir poručuje: "Zabeležili smo značajne uspehe u Iranu sinoć". Na udaru su bili komandni centri i postrojenja za proizvodnju raketa, ali i sam vrh režima.

07:45 - HAOS NA ULICAMA TEHERANA: Režim zabranio praznik, narod pozvan na otpor?

Dok bombe padaju, u Iranu ključa unutrašnji sukob. Režim je pod hitno zabranio tradicionalni festival vatre "Čaharšanbe Suri" (skakanje preko vatre) koji je trebalo da se održi večeras. Zvanično opravdanje je "javna bezbednost", ali opozicija i svetski mediji bruje da je reč o strahu od novih demonstracija.

Policijski čas: Šef iranske policije, general Ahmadreza Radan, nazvao je večerašnju noć "odlučujućom" i naredio snagama bezbednosti da spreče bilo kakva okupljanja.

Pretnja silom: Sin poslednjeg iranskog šaha, Reza Pahlavi, upozorio je da je režim spreman da upotrebi smrtonosnu silu protiv sopstvenog naroda kako bi sprečio proslavu koja bi se mogla pretvoriti u bunt.

07:30 - CRNI BILANS IZ TEHERANA: Prestonica u ruševinama!

Razmere razaranja u iranskoj prestonici su zastrašujuće. Kako prenosi Tanjug, guverner Teherana Mohamed Sadeg Motamadijan potvrdio je da je najmanje 12.000 stambenih jedinica pretrpelo delimičnu ili potpunu štetu u tekućim američko-izraelskim napadima. Stanovnici su pozvani da podnesu zahteve za odštetu, ali je grad u potpunom kolapsu.

Osim domova, na udaru je i svetska istorija. Ministarstvo za kulturnu baštinu Irana navodi da je oštećeno 56 muzeja i spomenika, uključujući čuvenu palatu Golestan i teheranski bazar. Agencija IRNA javlja da su oštećenja zabeležena i u Isfahanu, na lokalitetima koji su pod zaštitom UNESKO-a, što je izazvalo bes kulturne javnosti širom sveta.

07:20 - NEVEROVATAN SNIMAK: Iranski dron „šeta“ kroz američku ambasadu!

Dok traju napadi, proiranske snage objavile su šokantan snimak koji je preneo i CNN. Na snimku se vidi kako iranski dron od fiberglasa neometano leti kroz kompleks ambasade SAD u Bagdadu, prolazeći na svega par metara od američke zastave usred bela dana. Iako snimak ne pokazuje direktnu štetu, on je jasan dokaz da je PVO sistem u „Zelenoj zoni“ ozbiljno probijen. Podsećamo, pre samo par sati pogođen je i hotel „Al Rašid“ u neposrednoj blizini ambasade.

The Iranian-backed Popular Mobilization Front (PMF) released footage showing an FPV drone flying freely near the U.S. embassy in Baghdad. pic.twitter.com/fenb3Dd3cV — Clash Report (@clashreport) 17. март 2026.

07:15 - ABU DABI U MRAKU: Napadnuto gigantsko gasno polje!

Nije samo nafta u pitanju – napadnut je i gas! Abu Dabi je jutros hitno suspendovao sve operacije na svom masivnom gasnom polju nakon što su ga pogodili dronovi. Ovo znači da će, pored nafte, i cene gasa u Evropi i svetu otići u nebesa.

07:05 - Trump odlaže samit sa Xi Jinpingom za mesec dana

Predsednik SAD je sinoć potvrdio da se sastanak u Pekingu, planiran za kraj marta, odlaže: "Zbog rata moram biti ovde." Trump pritiska Kinu i Japan da pošalju brodove u Ormuz, ali za sada dobija samo "hladan tuš" od saveznika.

06:55 - NBC: Pentagon pripremio „izlazne puteve“ (off-ramps)

Vojni planeri su Trumpu dostavili opcije za prekid sukoba, ali on poručuje da "uslovi još nisu dovoljno dobri". Dok jedni savetnici traže hitnu deeskalaciju zbog ekonomskog kolapsa, drugi vide šansu za potpuno uništenje režima. Trumpov stav ostaje: "Znaću kad je kraj kad to osetim u kostima."

06:45 - Haos u Bagdadu: Dronovi pogodili krug ambasade SAD!

CNN i lokalni izvori potvrđuju da je jutros izvršen najintenzivniji napad na američku ambasadu u Iraku. Od pet lansiranih dronova, PVO sistem C-RAM je oborio dva, dok je bar jedan udario unutar samog kompleksa. Gust dim se podiže iz "Zelene zone".

06:40 - Saveznici odbili Vašington: EU i Japan bez brodova u Ormuzu

Uprkos Trumpovim kritikama o "nedostatku lojalnosti", Evropska unija je odlučila da ne proširuje svoje pomorske misije. Japan se poziva na svoj pacifistički ustav, odbijajući da šalje ratne brodove u aktivnu zonu konflikta.

06:35 - Teheran: "Nema prekida vatre bez garancija"

Iranski šef diplomatije Araghchi izjavio je jutros da Iran nije tražio primirje. Njihova strategija je jasna: "rat iscrpljivanja" i držanje Ormuza zatvorenim dokle god traje američki pritisak, računajući na to da Zapad ima manji "prag bola".

06:30 - IEA: Najveći naftni šok u istoriji čovečanstva

Međunarodna agencija za energiju upozorava da je snabdevanje naftom ugroženo kao nikada pre. Više od 12 tankera je oštećeno u poslednjih nekoliko dana, a Iran preti napadima na svako plovilo koje pokuša da prođe bez dozvole.

Autor: D.S.