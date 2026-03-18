Bivša partnerka Epstajna povezana sa nestankom Medlin Meken? Fotorobot pokrenuo glasine

Gislejn Maksvel (64) je 2022. godine osuđena zbog trgovine maloletnicama.

Ona je navodno godinama mamila devojčice i mlade žene u kandže osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, svog saradnike i bivšeg partnera. Međutim, godinama na društvenim mrežama kruže i glasine da je možda umešana u još jedan ozbiljan zločin - otmicu Medlin Meken, devojčice iz Velike Britanije.

Devojčica, koja je tada imala samo tri godine, nestala je iz apartmana tokom porodičnog odmora u Portugalu 2007. godine. Medi do sada nije pronađena, a ime nestale devojčice spominje se i u dosijeima o Džefriju Epstajnu.

U svojoj izjavi, svedok kaže istražiteljima da je 2009. godine video ženu i dete kako hodaju ulicom. U to vreme mu to nije bilo sumnjivo. Kasnije je, međutim, primetio da žena liči na Epstajnovu osobu od poverenja, Gislejn Maksvel, zbog čega je odlučio da da izjavu godinama kasnije. Medi je tada imala šest godina. Ovo takođe odgovara opisu svedoka, prema izveštajima nekoliko medija, prenosi Rtl.

Policija je kasnije izjavila da ne postoji potvrđena veza između Medinog nestanka i Maksvel. Navodno viđenje od strane svedoka ostaje nepotvrđeno, i nema dokaza da su žena i devojčica zapravo bile Maksvel i Medi.

Ipak, na internetu se i dalje pojavljuju spekulacije da je Epstajnova saučesnica možda bila umešana u otmicu britanske devojčice.

Slika koju su objavili privatni istražitelji, a koje su angažovali Medini roditelji, izgleda da podržava ovu teoriju.

Kompjuterski generisana slika prikazuje ženu sa kratkom tamnom kosom i uskim nosom - baš kao Maksvel. Dva Britanca su navodno videla ženu, koja je do danas ostala neidentifikovana, u Barseloni 7. maja 2007. godine - samo četiri dana nakon Medinog nestanka.

Prema rečima svedoka, delovala je uznemireno i očigledno je čekala nekoga ispred bara. Kada joj je jedan od muškaraca prišao, pitala je: "Da li je dete kod vas?"

Prema rečima svedoka, žena je bila visoka približno 1,58 metara, vitka i stara između 30 i 35 godina. Imala je australijski ili novozelandski akcenat i ličila je na Viktoriju Bekam.

"Ona je osoba od posebnog interesa za istragu", navodi se na veb-sajtu findmadeleine.com. "Ako znate ili sumnjate ko bi ona mogla biti, kontaktirajte telefonsku liniju istražitelja".

Policija očigledno ne veruje da je žena s fotorobota Gislejn Maksveč. Navodno u proleće 2007. godine uopšte nije imala kratku frizuru. Fotografije iz tog razdoblja prikazuju je s kosom gotovo do ramena.

Postoje i druge nedoslednosti. Godine 2007. Maksvel je već imala 45 godina, što je desetak godina više od žene koju su svedoci videli u Barseloni. Maksvel takođe ne dolazi iz Australije ni Novog Zelanda; odrasla je u Oksfordu i, prema BBC-ju, govori "uglađeni britanski engleski".

Prema pisanju Sunday Guardiana, početkom maja 2007. godine verovatno uopšte nije bila u Evropi, već se nalazila u Njujorku.

Nemački istražitelji i dalje smatraju da je Nemac Kristijan Brukner, koji je u to vreme živeo u Portugalu, oteo i ubio Medi. Iako je u septembru 2025. pušten iz zatvora nakon odsluženja kazne za nepovezano silovanje, ostaje pod nadzorom vlasti.

Do sada, međutim, nema dovoljno dokaza da se izvede pred sud zbog slučaja Meken. U međuvremenu, Gislejn Maksvel služi dvadesetogodišnju zatvorsku kaznu u Teksasu zbog svoje uloge u Epstajnovom lancu seksualnog zlostavljanja.

Autor: S.M.