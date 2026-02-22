NOVI DETALJI SLUČAJA EPSTAJN: Advokati u ofanzivi, jedna osoba pokušava da spreči objavljivanje NOVIH DOKUMENATA

Advokati Gislejn Maksvel pokušavaju da spreče dalje objavljivanje novih Epstajnovih dokumenata - "u pitanju je kršenje ustavne doktrine podele vlasti".

Advokati Gislejn Maksvel, koja služi zatvorsku kaznu, bore se protiv zahteva za objavljivanje 90.000 stranica dokumenata povezanih sa finansijerom Džefrijem Epstajnom i Maksvelovom, tvrdeći da je zakon koji se koristi za prisilno javno objavljivanje miliona dokumenata, neustavan.

Advokati su kasno u petak podneli podneske federalnom sudu na Menhetnu kako bi pokušali da blokiraju objavljivanje dokumenata iz građanske tužbe za klevetu, koja je rešena nagodbom, a koju je pre deset godina pokrenula pokojna Epstajnova žrtva Virdžinija Đufre protiv Maksvelove. Ministarstvo pravde je nedavno zatražilo od sudije da ukine obavezu poverljivosti nad tim dokumentima.

Sporna pribavljena dokumentacija

Advokati Maksvelove navode da je Ministarstvo pravde (DOJ) pribavilo dokumenta, koja su inače bila pod sudskim nalogom o poverljivosti, na nepropisan način tokom krivične istrage koja je vođena protiv nje.

Tvrde da dokumenti uključuju transkripte više od 30 svedočenja pod zakletvom, kao i privatne informacije u vezi sa finansijskim i seksualnim pitanjima koja se odnose na Maksvelovu i druge osobe.

Deo dokumenata iz jednogodišnje razmene dokaza u okviru sudskog spora već je objavljen javno, na osnovu naloga saveznog apelacionog suda.

Advokati Maksvelove tvrde da zakon koji je Kongres usvojio u decembru, a kojim se nalaže objavljivanje miliona dokumenata povezanih sa Epstajnom, krši ustavnu doktrinu podele vlasti.

- Kongres ne može zakonom lišiti ovaj sud njegove moći niti ga osloboditi odgovornosti da zaštiti svoje spise od zloupotrebe. To bi predstavljalo kršenje podele vlasti - napisali su advokati Laura Meninger i Džefri Pagliuka, pozivajući se na Zakon o transparentnosti Epstajnovih fajlova.

- Prema ustavnoj doktrini podele vlasti, ni Kongres ni izvršna vlast ne mogu zadirati u sudsku vlast. Ta vlast uključuje pravo da se konačno i definitivno rešavaju slučajevi i sporovi - dodali su advokati.

Nova otkrića i reakcija javnosti

Objavljivanje dokumenata povezanih sa Epstajnom iz krivičnih istraga koje su započele pre nekoliko nedelja dovelo je do novih otkrića o njegovom višedecenijskom seksualnom zlostavljanju žena i maloletnih devojaka.

Neke žrtve su se žalile da su njihova imena i lični podaci otkriveni u dokumentima, dok su imena njihovih zlostavljača bila zacrnjena.

Članovi Kongresa su izrazili nezadovoljstvo jer je objavljena tek otprilike polovina postojećih dokumenata, mnogi uz popravke, iako su zvaničnici Ministarstva pravde tvrdili da je objavljeno sve, osim pojedinih fajlova za koje je potrebno sudsko odobrenje.

Navodi protiv princa Endrua

Đufre je tvrdila da ju je Epstajn podvodio drugim muškarcima, uključujući bivšeg princa Endrua, sada poznatog kao Endru Mauntbaten Vindzor. Ona je 2021. godine tužila Endrua, tvrdeći da su imali seksualni odnos kada je imala 17 godina.

On je negirao njene tvrdnje, a slučaj je rešen nagodbom 2022. godine. Pre nekoliko dana, uhapšen je i zadržan skoro 11 sati zbog sumnje na nedolično postupanje u vezi sa deljenjem poverljivih trgovinskih informacija sa Epstajnom.

U memoarima objavljenim nakon što je prošle godine izvršila samoubistvo, Đufre je napisala da su joj tužioci rekli da nije uključena u proces protiv Maksvelove zbog trgovine ljudima, jer nisu želeli da njene optužbe odvlače pažnju porote.

Maksvelova u zatvoru

Gislejn Maksvel (64) osuđena je u decembru 2021. godine i kažnjena sa 20 godina zatvora. Epstajn je izvršio samoubistvo u federalnom pritvoru u avgustu 2019. godine, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

Maksvelova je prošlog leta premeštena iz federalnog zatvora na Floridi u zatvorski kamp nižeg stepena bezbednosti u Teksasu, nakon što je učestvovala u dvodnevnim razgovorima sa zamenikom državnog tužioca Todom Blanšom.

Pre dve nedelje odbila je da odgovara na pitanja članova Odbora za nadzor Predstavničkog doma tokom saslušanja putem video-poziva iz zatvorskog kampa, iako je preko svog advokata poručila da je "spremna da govori o svemu i to iskreno" ukoliko joj bude "odobreno pomilovanje".

Autor: S.M.