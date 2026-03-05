Trampova administracija objavljuje 50.000 novih Epstajnovih dokumenata: Svi se pitaju šta se krije u dosijeima

Administracija Donalda Trampa planira da objavi 50.000 "nestalih" dokumenata iz dosijea Džefrija Epstajna.

Dokumenti, od kojih neki sadrže optužbe protiv američkog predsednika, navodno su prošli "dodatnu proveru" i očekuje se da će biti objavljeni do kraja nedelje.

Među njima su i beleške iz intervjua koji je jedna žena dala Federalnom istražnom birou (FBI) 2019. godine. Ona je tada optužila Trampa da je pokušao da je natera na oralni seks početkom 1980-ih, kada je imala oko 13 godina, nakon što ju je sa Trampom upoznao Epstajn.

Ove tvrdnje nikada nisu potvrđene, a nema ni dokaza da je Tramp u to vreme poznavao Epstajna.

Američki predsednik već dugo negira da je znao za Epstajnove zločine.

Nakon što su prošle nedelje objavljeni izveštaji o nestalim dokumentima, demokrate u Kongresu tvrdile su da je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država možda "nezakonito zadržalo intervjue FBI-ja sa jednom žrtvom".

Ministarstvo pravde je prošlog meseca upozorilo da neki od dokumenata sadrže "neistinite i senzacionalističke tvrdnje" o Trampu i da su bili poslati FBI-ju pre izbora 2020. godine.

U saopštenju je navedeno: "Da budemo jasni, ove tvrdnje su neutemeljene i lažne, i da imaju i najmanju verodostojnost, sigurno bi već bile iskorišćene protiv predsednika Trampa."

Portparolka ministarstva rekla je za Volstrit džurnal: "47.635 fajlova je bilo povučeno radi dodatne provere i trebalo bi da budu spremni za ponovno objavljivanje do kraja nedelje."

Ministarstvo pravde je zakonski obavezno da objavi svih šest miliona dokumenata koje poseduje o Epstajnu, uz izuzetke radi zaštite identiteta žrtava i tekućih istraga. Do sada je, međutim, objavljeno samo tri miliona.

Pam Bondi, američka državna tužiteljka, pozvana je sudskim pozivom da svedoči pred Kongresom nakon predloga koji je podnela republikanska kongresmenka Nensi Mejs.

Predlog je prošao u Odboru za nadzor Predstavničkog doma sa 24 glasa za i 19 protiv, uz podršku obe stranke.

Uoči glasanja, Mejs je optužila tužiteljku i Ministarstvo pravde da su "više fokusirani na zaštitu moćnih nego na sprovođenje pravde".

"Još uvek nemamo celu istinu. Nedostaju snimci. Nedostaje audio. Nedostaju evidencije. Postoje milioni dodatnih dokumenata", rekla je kongresmenka na društvenim mrežama. U kasnijoj objavi poručila je da "ima još toga što dolazi".

"Mesecima je državna tužiteljka Bondi igrala ključnu ulogu u orkestriranju prikrivanja Epstinovih dosijea od strane Bele kuće i nije ispoštovala naš dvostranački sudski poziv za objavljivanje kompletnih, neuređenih dokumenata“, rekao je Robert Garsija, vodeći demokrata u odboru.

"Američki narod zaslužuje transparentnost, žrtve zaslužuju pravdu i mi zahtevamo odgovore."

Očekuje se da će Bondi biti ispitivana o tome zašto Ministarstvo pravde odbija da objavi preostale dokumente i zašto tvrdi da Epstinova navodna "lista klijenata" ne postoji, iako je prošle godine rekla da se nalazi "na njenom stolu".

Pred odborom su poslednjih dana svedočile i istaknute političke ličnosti, uključujući bivšu državnu sekretarku Hilari Klinton i bivšeg predsednika Bila Klintona.

Oboma je zaprećena mogućnost zatvorske kazne ukoliko bi odbili da se odazovu sudskom pozivu.

Hauard Latnik, američki ministar trgovine, u utorak je pristao da se pojavi pred odborom nakon otkrića da je planirao da poseti Epstajnovo ostrvo 2012. godine, iako je ranije tvrdio da je prekinuo kontakt s njim sedam godina ranije.

Demokrate su saopštile da žele da izdaju sudski poziv i Trampu, iako nije jasno da li bi takva inicijativa dobila dvostranačku podršku među republikancima u odboru za nadzor.

Autor: Marija Radić