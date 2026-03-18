IZRAEL TVRDI: Esmail Hatib je ubijen

Izrael tvrdi da je ubijen iranski ministar obaveštajne službe, Esmail Hatib.

Ministar odbrane Izrael Kac rekao je da je Hatib ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u Teheranu tokom noći, dodajući da se danas očekuju "značajna iznenađenja".

"Na današnji dan očekuju se značajna iznenađenja u svim sferama koja će eskalirati rat koji vodimo protiv Irana i Hezbolaha u Libanu", rekao je Kac.

"Intenzitet udara u Iranu se povećava. Iranski ministar obaveštajnih poslova Hatib je takođe eliminisan preko noći", rekao je on.

Kac kaže da su on i premijer Benjamin Netanjahu "ovlastili IDF da [eliminiše] bilo koju visoku iransku ličnost... bez potrebe za dodatnim odobrenjem".

Autor: Iva Besarabić