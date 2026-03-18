Izrael eliminisao ministra bezbednosti Esmaila Hatiba u srcu Teherana

U precizno izvedenom i strateški razornom vazdušnom napadu u samom centru Teherana, eliminisan je Esmail Hatib, ministar bezbednosti iranskog terorističkog režima.

Izraelske odbrambene snage (IDF) zvanično su potvrdile uspeh ove operacije, označavajući Hatiba kao jednu od ključnih figura odgovornih za decenije državnog terora, kako unutar granica Irana, tako i u okviru globalnih operacija usmerenih protiv izraelskih i američkih ciljeva. Ova likvidacija predstavlja direktan udarac u samu srž iranskog bezbednosnog aparata, ostavljajući najmoćniju bezbednosnu instituciju zemlje bez operativnog vođe u trenutku kada se režim suočava sa nezapamćenim pritiskom.

Esmail Hatib je tokom svog mandata igrao presudnu i krvavu ulogu u gušenju unutrašnjih pobuna, posebno se istakavši tokom masovnih protesta izazvanih smrću Mahse Amini u periodu od 2022. do 2023. godine. Pod njegovom direktnom komandom, Ministarstvo bezbednosti je sprovodilo kampanje masovnih hapšenja, mučenja i ubistava demonstranata koji su tražili osnovne ljudske slobode. Njegova brutalnost nije bila ograničena samo na unutrašnje neprijatelje režima, već je Hatib bio idejni tvorac i koordinator brojnih terorističkih zavera protiv državljana Izraela i Sjedinjenih Američkih Država širom sveta, koristeći diplomatske i prikrivene kanale za izvoz nasilja.

Ministarstvo bezbednosti kojim je Hatib rukovodio važi za instituciju sa izuzetno naprednim tehnološkim i operativnim kapacitetima za nadzor, špijunažu i izvršenje tajnih operacija na svim kontinentima. Ovaj aparat je decenijama bio zadužen za praćenje i eliminaciju iranskih disidenata u inostranstvu, kao i za logističku podršku proksi grupama koje destabilizuju Bliski istok. Uspešno lociranje i neutralizacija prvog čoveka ovakve organizacije usred Teherana šalje nedvosmislenu poruku o potpunoj infiltraciji i superiornosti savezničkih bezbednosnih službi koje su u stanju da dosegnu do najčuvanijih pojedinaca u samom jezgru režima.

Gubitak ministra Hatiba stvara ozbiljan institucionalni vakuum u iranskom bezbednosnom lancu, s obzirom na to da je on bio spona između političkog vrha i operativnih ćelija na terenu. Dok se u Teheranu pokušavaju sakriti razmere ovog bezbednosnog debakla, stručnjaci ocenjuju da će ova eliminacija značajno oslabiti sposobnost Irana da koordinira buduće napade u inostranstvu i efikasno suzbija unutrašnje nezadovoljstvo. Današnja operacija još jednom potvrđuje da arhitekte terora više nemaju sigurno utočište i da će svaki pojedinac umešan u planiranje zločina protiv slobodnog sveta snositi direktne posledice.

