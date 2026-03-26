IZRAEL ELIMINISAO KOMANDANTA IRANSKE MORNARICE: Alireza Tangsiri ubijen u žestokom udaru na Bandar Abas

U preciznom vazdušnom napadu Izraelskih vazduhoplovnih snaga (IAF) izvršenom u iranskom lučkom gradu Bandar Abas, eliminisan je Alireza Tangsiri, komandant mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC), potvrđuju izvori bliski bezbednosnim strukturama.

Operacija „Obezglavljivanje”

Prema prvim informacijama, ovaj napad je izveden u okviru šire strategije „dekapitacije” vojnog vrha Irana. Cilj operacije bio je direktno usmeren na Tangsirija dok se nalazio u Bandar Abasu, koji služi kao ključno logističko čvorište iranske mornarice. Izraelski avioni su, prema nezvaničnim izveštajima, pogodili strogo čuvanu lokaciju, ne ostavljajući prostora za preživljavanje visokih zvaničnika koji su se u tom trenutku tamo nalazili.

Strateg koji je držao ključeve Ormuskog prolaza

Tangsiri je godinama važio za jednu od najuticajnijih i najopasnijih figura u iranskom vojnom establišmentu. Kao komandant mornarice IRGC-a, on je bio direktno odgovoran za sve operacije u Persijskom zalivu, ali je pre svega ostao upamćen kao glavni strateg plana za blokadu Ormuskog prolaza. Njegova uloga bila je od presudnog značaja jer je upravo on bio idejni tvorac pretnji o zatvaranju ovog moreuza, kroz koji cirkuliše gotovo petina ukupne svetske nafte.

Pored strateškog planiranja, Tangsiri je aktivno razvijao doktrinu asimetričnog ratovanja na moru, oslanjajući se na masovnu upotrebu brzih glisera i naprednih podvodnih dronova kako bi parirao tehnološki nadmoćnijim zapadnim flotama. Pod njegovom direktnom komandom, iranska mornarica je u više navrata inicirala rizične i provokativne susrete sa brodovima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, čime je godinama održavao visok nivo tenzija u regionu.

Regionalne posledice i strah od eskalacije

Vojni analitičari ocenjuju da je ovo jedan od najtežih udaraca koje je Teheran pretrpeo u poslednjih nekoliko godina. Eliminacija čoveka koji je u svojim rukama držao kontrolu nad „energetskom arterijom sveta” mogla bi dovesti do nepredvidive eskalacije na Bliskom istoku. Dok Izrael po običaju zvanično ne komentariše ovakve operacije, bezbednosni stručnjaci smatraju da je ovaj potez jasan signal da će se svaki pokušaj blokade međunarodnih plovnih puteva u budućnosti tretirati kao direktna vojna pretnja najvišeg nivoa.

Za sada nema zvaničnog saopštenja iz Teherana, ali se očekuje hitno obraćanje državnog vrha povodom gubitka svog ključnog vojnog komandanta.