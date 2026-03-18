Oteo mladu majku, silovao je i ubio dok je ona dozivala pomoć: Sin i suprug nesrećne žene gledali pogubljenje monstruma

Hladnokrvni ubica pogubljen je u utorak na Floridi zbog silovanja i ubistva mlade majke koja je očajnički zvala pomoć dok je bila vezana na zadnjem sedištu.

Majkl Li King (54) pogubljen je smrtonosnom injekcijom i proglašen mrtvim u 18.13 sati po lokalnom vremenu u državnom zatvoru na Floridi.

On je osuđen zbog ubistva prvog stepena, seksualnog napada i kidnapovanja mlade Deniz Amber Li (21) 2008. godine, prenosi Daily mail.

Kako je injekcija sa tri leka ušla u njegov krvotok, ubica je počeo teško da diše, a telo je počelo da se trza. Nekoliko minuta kasnije, prestao je da se pomera.

Članovi porodice žrtve, uključujući njen suprug, stariji sin, roditelji i rođaci, svedočili su pogubljenju. Svi su nosili ružičastu, njenu omiljenu boju.

Njen suprug se nakon toga obratio na konferenciji za medije.

"Najzad je gotovo, ovo poglavlje je zatvoreno. Veoma sam blagosloven što sam poznavao Deniz, što mi je dozvoljeno da je oženim i dobijem dvoje neverovatne dece sa njom", rekao je suprug žrtve Nejtan.

Dodao je da mu je drago što se ovaj dan završio i da sada mogu da nastave dalje i pokušavaju da donesu pozitivne promene za 911 i druge stvari.

Nejtan je mislio na činjenicu da je na niz poziva hitnim službama 911 u noći ubistva njegove supruge ostalo neodgovoreno zbog komunikacijskih problema.

Njena smrt dovela je do donošenja Zakona o Deniz Amber Li, koji je propisao bolju obuku za operatere službe 911 na Floridi.

Nejtan je osnovao neprofitnu organizaciju pod nazivom Fondacija Deniz Amber Li nakon smrti svoje supruge, a napori organizacije doveli su do stvaranja zakona, koji je jednoglasno usvojila skupština države Floride u aprilu 2008. godine.

Deniz je 17. januara 2008. godine bila ispred svoje kuće u blizini Sarasote, sa svojim sinovima Noom, koji je tada imao dve godine i Adamom, koji je imao samo šest meseci.

King, koji je tada imao 36, prošao je autom i ugledao ju je pre nego što se kasnije vratio kada su joj deca bila ponovo u kući, i oteo je mladu majku.

Odveo je Deniz u svoju kuću, gde ju je vezao i silovao. Nakon toga ju je stavio na zadnje sedište auta i odvezao je do kuće rođaka kako bi pozajmio baterijsku lampu, lopatu i kanister za gorivo.

Dok je bila vezana u kolima, uspela je da sakrije nešto svoje kose ispod sedišta kako bi istražitelji našli njen DNK i prsten.

Takođe je uspela da pronađe i telefon otmičara i pozove 911. Postoji jeziv snimak nekih od njenih poslednjih trenutaka, kada je očajnički tražila pomoć i preklinjala da ponovo vidi svog muža i sinove.

U pozivu se takođe čuje kako moli svog otmičara da je pusti nakon što se vratio do auta i pronašao je kako razgovara telefonom.

On je ignorisao njene molbe i odvezao je do udaljenog područja, gde ju je upucao i zakopao je.

Te noći je upućeno ukupno pet poziva hitnim službama u vezi sa njenim ubistvom, uključujući i onaj koji je ona sama uputila, kao i jedan koji su uputili njen suprug i troje prolaznika koji su videli delove zločina, prema Fondaciji Deniz Amber Li.

"Uradila je sve što je mogla da spasi svoj život, a on je izabrao da ga okonča", rekli su njeni roditelji.

Autor: Marija Radić