Putin čestitao Novruz: Moskva ostaje veran prijatelj i pouzdan partner Irana

Moskva ostaje veran prijatelj i pouzdan partner Irana, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin u svojoj čestitki povodom praznika Novruz.
„Putin je poželeo iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi ova teška iskušenja i naglasio da u ovim teškim vremenima Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana“, saopštila je pres-služba Kremlja.
Putin je čestitao Novruz vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju i predsedniku Masudu Pezeškijanu.
Takođe je uputio čestitke predsednicima Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana.
Novruz, persijska Nova godina, označava prvi dan proleća i početak godine prema iranskom kalendaru.
Novruz (u prevodu sa farsi jezika „novi dan“) je jedan od najstarijih praznika koji slave narodi Centralne Azije, Bliskog istoka i Kavkaza.
