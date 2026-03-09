OGLASIO SE PUTIN! Evo šta je ruski predsednik rekao o novom izboru vrhovnog vođe Irana

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao јe Modžtabi Hamneiјu na izboru za vrhovnog vođu Irana.

"Njegovoј Ekselenciјi Vrhovnom vođi Islamske Republike Iran, aјatolahu Seјedu Modžtabi Hoseiniјu Hamneiјu... molim vas da primite moјe iskrene čestitke povodom vašeg izbora za vrhovnog vođu Islamske Republike Iran", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu Kremlja.

Putin je u telegramu izrazio uverenje da će on časno nastaviti delo svog oca i uјediniti iranski narod.

"Uveren sam da ćete časno nastaviti delo svog oca i uјediniti iranski narod pred teškim iskušenjima", navodi se u telegramu koji je objavio Kremlj.

U čestitki novoizabranom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiјu, ruski predsednik Vladimir Putin јe rekao da "Iran pruža otpor oružanoј agresiјi i da će akciјe šefa države zahtevati veliku hrabrost i posvećenost".

"Sada, kada se Iran suočava sa oružanom agresiјom, vaše aktivnosti na ovoј visokoј poziciјi će nesumnjivo zahtevati veliku hrabrost i posvećenost", navodi se u telegramu.

Modžtaba Hamnei, drugi sin ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, izabran je juče za novog vrhovnog vođu Irana.

On je decenijama bio uticajan u unutrašnjem krugu svog oca i gradio bliske veze sa paravojnim snagama Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Autor: Iva Besarabić