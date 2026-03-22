IDF: U kopnenim operacijama na jugu Libana likvidirani operativci Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su likvidirale operativce libanske militantne grupe Hezbolah i zaplenile oružje tokom tekućih kopnenih operacija u južnom Libanu, a ujedno su najavile proširenje tih operacija.

U saopštenju se navodi da su pripadnici 36. divizije nedavno izvršili racije u nekoliko zgrada za koje se sumnjalo da ih je koristio Hezbolah i pronašle brojno oružje, prenosi Tajms of Izrael.

IDF je precizirao da je 7. oklopna brigada uspela da likvidira više od 10 operativaca Hezbolaha koji su predstavljali neposrednu pretnju tokom racije".

"Četiri divizije IDF-a, sastavljene od više hiljada vojnika, trenutno deluju u južnom Libanu. IDF se priprema da rasporedi dodatne snage u južnom Libanu i dalje proširi svoju tampon zonu kako bi neutralisao pretnju Hezbolaha sa granice", navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić