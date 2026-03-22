TRAMP POČEO INVAZIJU NA KUBU? Eksplozije i sirene širom Havane (FOTO+VIDEO)

Izvor: Alo.rs

Eksplozije su se čule u glavnom gradu Kube, Havani, dok se u daljini vide dva do tri velika požara, prema prvim izveštajima i snimcima koji kruže društvenim mrežama.

Kako navodi kubanski novinar Horhe Kastro, na više lokacija prijavljeno je prisustvo pripadnika specijalnih snaga, poznatih kao „crne beretke“, koji sprečavaju građane da izlaze na ulaze svojih zgrada, dok se u isto vreme čuju i helikopteri iznad grada.

- Postoje brojni izveštaji o prisustvu crnih beretki koje sprečavaju ljude da stoje na ulazima, uz zvuke helikoptera - naveo je Horhe Kastro.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija niti o eventualnim žrtvama, dok vlasti nisu izdale detaljnije saopštenje.

Otvoreno pitanje: Da li bi SAD mogle da prošire sukob i na Kubu?

Ova dešavanja dolaze u trenutku kada su globalne tenzije već na visokom nivou zbog sukoba na Bliskom istoku, što otvara pitanje da li bi Sjedinjene Američke Države mogle dodatno da prošire krizu.

Pojedini analitičari postavljaju pitanje da li bi američki predsednik Donald Tramp bio spreman na novi potez prema Kubi u trenutku kada sukobi na drugim frontovima već traju.

Za sada, međutim, nema potvrda koje bi ukazivale na direktnu povezanost ovih događaja sa međunarodnim sukobima.

Autor: A.A.

