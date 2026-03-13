EKSPLOZIJE U TEL AVIVU: Crni dim kulja iznad grada (VIDEO)

U blizini izraelskog komercijalnog centra Tel Aviva, podigao se dim sa dve lokacije nakon što su se čule eksplozije posle upozorenja da su iz Irana lansirane rakete, javlja Al Arabija.

Izraelska služba Hitne pomoći Magen David Adom saopštila je da je "pretražila lokacije sa kojih su pristigle prijave", ali da nije pronašla povređene.

"Urgent: Iranian missile strikes the vicinity of Ben Gurion Airport in Tel Aviv." https://t.co/upQihJD9qo — #HandsOffIran 🏴🚩🍉🇵🇸 (@superbranch) 13. март 2026.

Al Arabija prenosi da se na licu mesta video gust crni dim kako kulja u nebo iz, kako se čini, zapaljenog skladišta na jednoj od lokacija u blizini auto-puta.

Na mestu događaja nalazile su se ekipe Hitnih službi. Eksplozije su se čule nakon što su se u Tel Avivu oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Pre nego što su se sirene oglasile, izraelska vojska saopštila je da je "identifikovala rakete lansirane iz Irana ka teritoriji Države Izrael".

Navodi se da su sistemi protivvazdušne odbrane "aktivirani da bi presreli pretnju". Serija eksplozija mogla se jasno čuti i u Jerusalemu, udaljenom oko 55 kilometara od Tel Aviva, prenosi Al Arabija.

Autor: Iva Besarabić