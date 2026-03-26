'LOŠ ZNAK NA NEBU IZNAD TEL AVIVA' Na hiljade vrana leti iznad zgrada, mnogi se setili Otkrovenja Jovanovog (VIDEO)

Nebo iznad Tel Aviva u utorak je bilo preplavljeno "morem" vrana, što su mnogi opisali kao upozorenje i kao biblijski "predznak propasti"

Hiljade vrana snimljeno je kako kruže oko visokih zgrada iznad Tel Aviva, uključujući čuvenu Kulu izrael, u dramatičnom snimku koji je brzo postao viralan na internetu.

Mnogi posmatrači povezali su ovu jezivu scenu sa aktuelnim tenzijama Izraela i Irana, tvrdeći da "događaj najavljuje nadolazeću katastrofu".

- Mnogi ovo smatraju "predskazanjem propasti", jer često prethodi totalnoj katastrofi - napisao je jedan korisnik na platformi Iks, dok su drugi ovo povezali sa biblijskom proročanstvom.

Naveli su Knjigu Otkrivenja Jovanovog 19:17, koja opisuje anđela koji stoji na suncu i viče pticama u letu da se okupe za "veliku gozbu Božju".

Huge numbers of crows in Tel Aviv stormed the area for more hell to come.



The situation in Israel is terrifying in every respect. pic.twitter.com/N6US3D2zlr — إسحاق حمومي | יצחק אל-חמומי 🇮🇱 (@A_Ham96) 25. март 2026.

Krug ptica stvorio je tamne, promenljive oblake nad gradskim pejzažom, ostavljajući stanovnike i posmatrače zatečenim veličinom migracije.

Međutim, naučnici koji proučavaju ptice tvrde da fenomen nije natprirodan, već deo rutinske sezonske migracije duž jedne od najprometnijih ptičjih ruta na svetu.

Stručnjaci su istakli da godišnje kroz Izrael prođe oko 500 miliona ptica tokom prolećne migracije, pri čemu se vrane često okupljaju u urbanim područjima tokom perioda gnežđenja. Vrane su veoma česte u Izraelu, naročito vrana sa kapuljačom.

Velike migracije vrana u Izraelu često se dešavaju tokom proleća, sa zapažanjima hiljada vrana koje napuštaju gradska područja poput Tel Aviva u martu, što je često povezano sa sezonskim promenama ponašanja, ekološkim faktorima ili uznemiravanjem.

Iako su naučnici rekli da je dramatičan prizor bio rutinska migracija, mnogi korisnici društvenih mreža tvrde da iza ogromne grupe vrana stoji nešto zlokobnije.

- Ovo je najgori mogući predznak na civilizacijskom nivou - napisao je jedan korisnik na X.

- Ovo se još uvek ozbiljno shvata u Engleskoj, a Rimljani bi zbog ovakvog znaka zaustavili čitave ratove.

U starom Rimu, sveštenici poznati kao auguri pažljivo su posmatrali nebo, tumačeći obrasce leta i krikove ptica kao poruke bogova koje mogu uticati na odluke o ratu, vođstvu i velikim javnim događajima.

Getting real biblical... 🐦‍⬛️🐦‍⬛️🐦‍⬛️



Thousands of crows swarm Tel Aviv skyline sparking 'harbinger of doom' warning amid Iran conflicthttps://t.co/qYcBNKdXmt pic.twitter.com/Aphq5ijM5l — Alma Gentil (@Chinoy200096633) 25. март 2026.

Velika ili neobična okupljanja ptica često su se smatrala zloslutnim upozorenjima o nevoljama koje dolaze.

Drugi su ukazali na poznate gavrane u Londonskoj kuli, povezane sa vekovima starom legendom koja kaže da će britansko kraljevstvo pasti ako ptice ikada napuste tvrđavu.

Najmanje šest gavrana stalno boravi u kuli, a o njima brine posvećeni "Ravenmaster" kako bi se tradicija očuvala.

Ova dugogodišnja verovanja doprinela su savremenim tumačenjima neobičnog ponašanja ptica kao simboličkih upozorenja, iako naučnici ističu da fenomen ima prirodna objašnjenja.

Ova pojava dolazi u trenutku kada je američki predsednik Donald Trampodobrio raspoređivanje više od 1.000 vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok, prema dva izvora koja je citirao NBC News.

Tramp je takođe rekao da pregovori sa Iranom i dalje traju. Ipak, Iranje osporio američke tvrdnje o diplomatskom napretku, mada je jedan visoki zvaničnik naveo da su razmenjivane poruke sa posrednicima.

Više od 2.000 ljudi je poginulo širom Bliskog istoka dok sukob ulazi u četvrtu nedelju. Izraelski i američki napadi na Iran odneli su više od 1.200 života, prema Crvenom polumesecu Irana.

Najmanje 1.000 smrtnih slučajeva prijavljeno je u Libanu, dok je u Izraelu stradalo 17 ljudi.

Sukob je takođe odneo živote 13 američkih vojnika, a još dva pripadnika vojske preminula su od razloga nevezanih za borbu.

Autor: Marija Radić