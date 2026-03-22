Sve se obrušilo! Sneg guta ljude: Ima mrtvih i mnogo povređenih - hitne službe na nogama

Izvor: Informer.rs

Dvoje skijaša poginulo je, a više osoba je teško povređeno u subotu ujutru kada je lavina pogodila skijalište na severu Italije, u blizini austrijske granice.

Nesreća se dogodila oko 11.40 časova po lokalnom vremenu na planini Hohe Ferse, na visini od 2.669 metara, u blizini mesta Račines. Lavina je zahvatila grupu skijaša na oko 2.400 metara nadmorske visine.

Prema podacima italijanske Gorske službe spasavanja (CNSAS), ukupno 25 skijaša našlo se na udaru lavine. U nesreći je povređeno više osoba, od kojih su tri zadobile teške, a dve lakše povrede.

U akciji spasavanja učestvovalo je oko 80 ljudi, uključujući pripadnike gorske službe, policije i vatrogasce, uz podršku šest helikoptera.

Ova zimska sezona beleži iznadprosečan broj stradalih u planinama širom Evrope. Prema podacima Evropske službe za upozorenje na lavine, prosečna sezona odnese oko 100 života, dok je od 1. oktobra ove godine zabeleženo već 127 poginulih.

Najrizičnije planinske oblasti u prethodnim mesecima bile su u Italiji, sa 33 žrtve, zatim u Francuskoj sa 31 i Austriji sa 29 nastradalih.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Svet

Zapalio se autobus pun hodočasnika: Ima poginulih

Region

Stravična nesreća u Hrvatskoj: Dvoje mrtvih, četvoro teško povređenih

Svet

DETALJI PAKLA U EKSKLUZIVNOM SKIJALIŠTU! Ima mrtvih, desetine povređenih u stravičnoj eksploziji tokom proslave: Strašni snimci sa MESTA UŽASA (FOTO+V

Svet

Snažna mećava pogodila Čile: Već ima petoro mrtvih

Svet

Jaka oluja paralisala Andaluziju: Vetar ruši sve pred sobom, ima povređenih, saobraćaj u prekidu na auto-putu

Svet

Najmanje 37 mrtvih i desetine povređenih u sudaru dva autobusa: Jeziva nesreća u Boliviji