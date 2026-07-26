Ima mrtvih na Paradi ponosa u Berlinu! Vozilo se zaletelo u masu, usledio haos

Jedna osoba je poginula, a više je povređeno kada se nepoznati vozač velikom brzinom zaleteo u ljude okupljene na Paradi ponosa u Berlinu
Manifestacija je prekinuta nakon što je vozilo uletelo u masu u blizini parka Tirgarten.
Incident se dogodio oko 22 časa u visini ulice Leneštrase. Prema pisanju Bilda, koji se poziva na iskaz svedoka, među ljude je uleteo beli kombi velikom brzinom.
Šire područje je ograđeno nakon incidenta, a na licu mesta su jake policijske snage.
U operativnom centru proglašena je situacija sa masovnim brojem povređenih. Prema rečima portparola vatrogasaca, na lice mesta je u početku upućeno 44 pripadnika hitnih službi. Više ekipa hitne pomoći i lekara stiglo je na mesto nesreće, koje se nalazi kod ulaza u tunel.
Policija je saopštila da je na terenu angažovan veliki broj policajaca i da je u toku potraga za mogućim osumnjičenima. Prema navodima očevidaca, jedan muškarac je izašao iz vozila i pobegao peške.
Nekoliko minuta kasnije organizatori Parade ponosa saopštili su da je događaj prekinut. Na velikom ekranu kod Brandenburške kapije pojavila se poruka "Evakuacija" u signalnim bojama.
Ubrzo nakon toga na Instagramu je objavljeno da učesnici treba mirno i organizovano da napuste prostor manifestacije.
"Molimo vas da izbegavate Stub pobede i park Tirgarten. Napustite područje u pravcu Glavne železničke stanice", naveli su organizatori.
Autor: S.M.