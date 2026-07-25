AKTUELNO

Svet

Haos na Paradi ponosa u Berlinu: Automobil se zaletelo u okupljene, ima povređenih

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Steven Hutchings ||

Više ljudi je povređeno nakon što je automobil uleteo u grupu ljudi koji su šetali na Paradi ponosa u Berlinu.

Nakon incidenta, manifestacija je prekinuta.

Incident se dogodio oko 22 sata u blizini parka Tirgarten. Prema navodima policije, jedno vozilo je uletelo u grupu ljudi.

Za sada nije poznato koliko ima povređenih niti šta je tačno dovelo do incidenta. Okolnosti događaja još nisu razjašnjene.

Jedan čovek tvrdi da je video da belo vozilo, najverovatnije kombi, kako velikom brzinom uleće u park Tirgarten. Zbog incidenta aktiviran je protokol za masovni priliv povređenih. Na terenu se trenutno nalazi 44 pripadnika hitnih službi, dok je više ekipa hitne pomoći i lekara upućeno na mesto nesreće.

Nekoliko minuta kasnije organizatori Parade ponosa saopštili su da je manifestacija prekinuta. Na velikom ekranu kod Brandenburške kapije pojavila se poruka "Evakuacija" u signalnim bojama.

Ubrzo nakon toga na Instagramu je objavljeno da učesnici treba da mirno i organizovano napuste prostor događaja.

"Molimo vas da izbegavate Stub pobede i park Tirgarten. Napustite područje u pravcu Glavne železničke stanice", naveli su organizatori.

Autor: S.M.

#Automobil

#Berlin

#Parada ponosa

#Povređeni

POVEZANE VESTI

Svet

Ima mrtvih na Paradi ponosa u Berlinu! Vozilo se zaletelo u masu, usledio haos

Svet

HOROR U BERLINU! Automobil uleteo u masu ljudi, više osoba povređeno, MEĐU NJIMA I DECA

Svet

Drama u Štutgartu: Kolima se zabio u masu, ima povređenih

Svet

HOROR U MINHENU! Automobilom se zabio u grupu ljudi, 15 povređenih!

Svet

HAOS U HOLANDIJI! AUTOMOBIL ULETEO U GOMILU LJUDI NA BOŽIĆNOM MARKETU Povređeno najmanje desetoro! (FOTO)

Svet

Automobil uleteo među decu, ima povređenih: Horor u Nemačkoj