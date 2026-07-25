Haos na Paradi ponosa u Berlinu: Automobil se zaletelo u okupljene, ima povređenih

Više ljudi je povređeno nakon što je automobil uleteo u grupu ljudi koji su šetali na Paradi ponosa u Berlinu.

Nakon incidenta, manifestacija je prekinuta.

Incident se dogodio oko 22 sata u blizini parka Tirgarten. Prema navodima policije, jedno vozilo je uletelo u grupu ljudi.

Za sada nije poznato koliko ima povređenih niti šta je tačno dovelo do incidenta. Okolnosti događaja još nisu razjašnjene.

Jedan čovek tvrdi da je video da belo vozilo, najverovatnije kombi, kako velikom brzinom uleće u park Tirgarten. Zbog incidenta aktiviran je protokol za masovni priliv povređenih. Na terenu se trenutno nalazi 44 pripadnika hitnih službi, dok je više ekipa hitne pomoći i lekara upućeno na mesto nesreće.

Nekoliko minuta kasnije organizatori Parade ponosa saopštili su da je manifestacija prekinuta. Na velikom ekranu kod Brandenburške kapije pojavila se poruka "Evakuacija" u signalnim bojama.

Ubrzo nakon toga na Instagramu je objavljeno da učesnici treba da mirno i organizovano napuste prostor događaja.

"Molimo vas da izbegavate Stub pobede i park Tirgarten. Napustite područje u pravcu Glavne železničke stanice", naveli su organizatori.

Autor: S.M.