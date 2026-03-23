MISTERIOZNI OBJEKAT EKSPLODIRAO U LITVANIJI! Stanovnici prijavili zvuk letećeg objekta, a potom i snažan prasak: Došao je iz TE zemlje

U oblasti Varenos na jugozapadu Litvanije u noći između nedelje i ponedeljka eksplodirao je i pao objekat za koji se sumnja da je dron, saopštila je litvanska vojska.

Preliminarni podaci pokazuju da je u dronu koji je pao u jezero Lavisas pronađen motor sa unutrašnjim sagorevanjem i metalni delovi, prenosi litvanski javni servis LRT.

Incident se dogodio oko 03.04 časova, kada su lokalni stanovnici prijavili zvuk letećeg objekta, a potom i snažan prasak.

Na mestu događaja aktiviran je plan reagovanja u vanrednim situacijama "SKYDAS". Major litvanske vojske Gintautas Ciunis izjavio je da dron nije registrovan radarima i da još nije jasno odakle je poleteo, ali da se pretpostavlja da je "verovatno potekao iz pravca Belorusije".

- Naravno, veoma smo blizu beloruske granice. Iako još nismo sproveli istragu, najverovatnija pretpostavka je da je došao iz te zemlje...Možemo da potvrdimo da takvu oznaku nisu zabeležili glavni radari litvanskih oružanih snaga, koji prate vazdušni prostor zemlje. Ratno vazduhoplovstvo trenutno još uvek proverava podatke - rekao je Ciunis.

On je naveo da nije lako doći do mesta moguće eksplozije, jer se led na nekim mestima otopio. Radovi bi mogli biti nastavljeni sutra.

- Nije pronađen eksploziv, pronađen je motor sa unutrašnjim sagorevanjem, metalni, plastični delovi - rekao je Cjunis i dodao da činjenica da eksploziv u ovom trenutku nije pronađen "ne znači da nije postojao".

Premijerka Litvanije Inga Ruginjene zakazala je za sutra u 10 časova sastanak Komisije za nacionalnu bezbednost na kojem će biti predstavljene sve okolnosti vezane za ovaj incident.

Istraga i dalje traje, a ostaci objekta još nisu izvučeni iz zaleđenog jezera.

Litvanska vojska je saopštila da za sada nema opasnosti po bezbednost građana u oblasti Varenos.

Autor: D.Bošković