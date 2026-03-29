VELIKI POŽAR PROGUTAO DISKOTEKU U NEMAČKOJ! Unutra bilo 750 ljudi, objavljeni zastrašujući snimci, vatra potpuno UNIŠTILA objekat (FOTO+VIDEO)

Veliki požar uništio je diskoteku "Kiss-Club" u nemačkom gradu Kelu u noći između subote i nedelje. Oko 750 posetilaca uspelo je da se na vreme spasi i pobegne od vatre koja je u potpunosti progutala objekat, piše list Hojte.

Požar je izbio u diskoteci u ulici Zimenštrase u okrugu Ortenau. Hitne službe primile su dojavu oko 3:45 sati ujutru, nakon što je vatra primećena na krovu noćnog kluba.

- Kada su prve snage stigle na mesto događaja, diskoteka je već bila u potpunosti u plamenu - izjavio je David Oster, komandant vatrogasne jedinice Kel.

🚨 ALERTE INFO - La boîte de nuit K Club, située à #Kehl en #Allemagne, juste à côté de #Strasbourg, a été victime d’un incendie. 🔥 pic.twitter.com/Ami8weiTBb — IA1 (@IA1_INFO) 29. март 2026.

U trenutku izbijanja požara klub je još radio, a na teren su poslate brojne vatrogasne i hitne službe. Prema informacijama policije, svih 750 gostiju uspelo je da napusti zgradu, a nekima od njih pružena je medicinska pomoć.

- Svi su uspeli samostalno da izađu iz diskoteke - potvrdio je Oster.

Okolna industrijska zona je ograđena, a gašenje požara trajalo je do jutarnjih sati.

Uzrok požara za sada nije poznat. Kriminalistička policija je još tokom noći započela istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Autor: A.A.