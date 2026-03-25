DRAMA U DVE NATO ZEMLJE! Dron iz Rusije EKSPLODIRAO, drugi udario u elektranu: Vojska, policija i granična straža na licu mesta

Dron koji je ušao u letonski vazdušni prostor iz Rusije eksplodirao je u okrugu Kraslava, 13 kilometara od granice, saopštile su letonske Nacionalne oružane snage (NBS).

Premijerka Letonije Evika Silinja potvrdila je da nijedan civil nije povređen niti je pričinjena šteta civilnoj infrastrukturi, preneo je portal "Delfi".

Na licu mesta intervenisale su jedinice vojske, policije i granične straže.

Brigadni general Egils Leščinskis je rekao da je dron detektovan jutros u 2.19 časova, a eksplodirao je oko 2.39 časova, u blizini sela Dobričin.

Još jedan neidentifikovani objekat, koji je doleteo iz Belorusije, napravio je zaobilazni put i ušao u Rusiju.

Trenutno se istražuju poreklo i proizvođač dronova, a uvedena su ograničenja civilnog vazdušnog saobraćaja u pograničnom području.

Dron i u Estoniji

Sličan incident zabeležen je i u Estoniji, gde je dron jutros udario u dimnjak elektrane "Auvere", ali nije prouzrokovana šteta i niko nije povređen, preneo je ERR.

Estonska Bezbednosna policija i Državno tužilaštvo istražuju događaj, dok su demineri na licu mesta.

Ukrajina je prethodno, 24. i 25. marta, napala luku Ust-Luga dronovima, što je deo šireg konteksta eskalacije sukoba u regionu.

Bezbednosne vlasti apeluju na građane da se drže podalje od ostataka dronova i prijave ih na broj 112, jer mogu biti eksplozivni.

Autor: S.M.