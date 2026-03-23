Kina poziva na hitan prekid vatre i povratak pregovorima na Bliskom istoku

Specijalni izaslanik Kine za Bliski istok Džaj Đun izjavio je danas da je neophodno hitno obustaviti sukobe na Bliskom istoku, sprečiti njihovu eskalaciju i vratiti se dijalogu i diplomatskim rešenjima, ističući da će Kina nastaviti aktivnu ulogu u promovisanju mira i stabilnosti u regionu.

Džaj je, navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova, ocenio da je situacija u regionu izuzetno napeta, uz produžavanje i širenje sukoba, što izaziva veliku zabrinutost međunarodne zajednice.

"Kina smatra da je prekid vatre i zaustavljanje rata prioritet, da su dijalog i pregovori jedini izlaz iz krize, dok je povratak poštovanju međunarodnog prava i osnovnih normi međunarodnih odnosa ključno za trajno rešenje", rekao je Džaj.

Prema njegovim rečima, temelj kineske politike prema Bliskom istoku jeste podsticanje pomirenja i mira u regionu, a kao odgovorna velika sila i iskren prijatelj zemalja regiona, Kina će nastaviti da održava blisku komunikaciju sa svim stranama i ulaže napore u očuvanje stabilnosti.

"Dokle god sukobi traju, kineski diplomatski napori neće prestati", poručio je Džaj.

Kineski specijalni izaslanik je naveo i da je reč o ratu koji nije trebalo da se dogodi, ukazujući da su, uprkos težnjama naroda regiona ka miru i stabilnosti i tekućim pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država, SAD i Izrael iznenada započeli sukob, čime su poništeni prethodni diplomatski napori.

Takođe je ocenio da su uzroci krize jasni i da su napadi na Iran izvedeni bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što predstavlja ozbiljno kršenje Povelje UN i međunarodnog prava, koje Kina odlučno osuđuje.

Naglasio je da zaštita civila mora biti apsolutni prioritet, kao i da ne sme biti napada na civilne ciljeve, uključujući energetske i ekonomske objekte, niti ugrožavanja bezbednosti moreuza Ormuz i drugih ključnih pomorskih pravaca.

Kao trajno rešenje, Džaj je istakao dijalog i pregovore, naglasivši da vojna sredstva ne mogu rešiti suštinske probleme i da upotreba sile ne sme biti prvi izbor.

Kina je, kako je rekao, pozvala međunarodnu zajednicu da ostane posvećena miru, aktivno promoviše mirovne pregovore i podrži povratak diplomatskim metodama rešavanja sporova.

Međunarodna zajednica, kako je naveo, treba zajednički da se suprotstavi kršenju međunarodnog prava, dok Ujedinjene nacije treba da imaju centralnu ulogu u posredovanju, izgradnji poverenja i obnavljanju pregovora.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. februara, u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: A.A.