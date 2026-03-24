Dva pilota poginula u sudaru aviona i vatrogasnog vozila na aerodromu: Ovo su novi detalji nesreće u Njujorku (VIDEO)

Dva pilota su poginula, a desetine ljudi je povređeno kada se avion kompanije "Er Kanada" sudario sa vatrogasnim vozilom na pisti aerodroma La Guardija, saopštile su američke i kanadske vlasti koje su pokrenule zajedničku istragu o nesreći.

Avion na letu 8646, koji je poleteo sa aerodroma Montreal-Trudo u Montrealu, sleteo je u Njujork u nedelju oko 23.35 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je na pisti udario u vozilo za spasavanje i gašenje požara koje je prelazilo pistu kako bi odgovorilo na drugu vanrednu situaciju na aerodromu, preneo je CNN.

Prema podacima sajta za praćenje letova "FlightRadar24", avion se kretao brzinom od oko 160 kilometara na sat neposredno pre sudara.

Nesreća se dogodila oko 23.38 časova, tri minuta nakon što je letelici odobreno sletanje.

U nesreći su poginuli pilot i kopilot, potvrdilo je udruženje "Air Line Pilots Association".

Jedan od njih je identifikovan kao pilot Antoan Forest iz kanadskog grada Koto di Lak.

Više od 43 osobe je hospitalizovano, dok su mnogi povređeni nakon pregleda pušteni iz bolnice.

Here’s what we know so far:



-The plane’s two pilots were tragically killed.

-Two fire truck officers were injured.

Nesreća koja se dogodila u nedelju uveče izazvala je veliki poremećaj u vazdušnom saobraćaju na aerodromu La Guardija, koji je jedan od najprometnijih aerodroma u oblasti Njujorka, koji godišnje opsluži više od 30 miliona putnika.

Stotine letova je otkazano, a pista 4 će ostati zatvorena do petka ujutru, saopštile su nadležne službe.

Zvaničnici su naveli da je ovo prva smrtna nesreća na aerodromu La Guardija u poslednje 34 godine.

Autor: Marija Radić