AKTUELNO

Svet

UZBUNA NA AERODROMU U DUBAIJU Krenuo napad, ima ranjenih, putnici dobili hitno upozorenje: Bežite! (FOTO, VIDEO)

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Dubai se ponovo našao na meti Irana, a dva drona su pala u blizini aerodroma u Dubaiju. Kako su saopštile vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), četiri osobe su ranjene.

Jedan državljanin Indije je zadobio "umerene" povrede, dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša su zadobili "lake" povrede.

Zvaničnici kažu da vazdušni saobraćaj u Dubaiju sada funkcioniše normalno.

Ranije je jedan putnik na aerodromu rekao da je putnicima rečeno da se sklone od staklenih prozora i odu u zaštićeno područje.

Autor: S.M.

#Aerodrom

#Dubai

#Napad

#Ujedinjeni Arapski Emirati

#ranjeni

POVEZANE VESTI

Svet

UZBUNA NA AERODROMU U DUBAIJU: Krenuo napad, ima ranjenih, putnici dobili HITNO upozorenje: BEŽITE

Svet

U TOKU JE NAPAD NA EMIRATE! Jato dronova i balističkih raketa leti ka turističkom raju, vlasti se HITNO OGLASILE

Svet

STRAVIČNI SNIMCI IZ DUBAIJA: Gore turističke atrakcije, crni dim kulja gradom, ima povređenih (VIDEO)

Svet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Krvavi napad na sinagogu u Mančesteru, POVREĐENO više osoba - Policija okružila napadača, on ranjen leži na zemlji (VIDEO)

Svet

Srušio se vojni avion na Aljasci: Poginule dve osobe

Svet

PAO HELIKOPTER U RUSIJI, IMA MRTVIH! Objavljene slike sa mesta tragedije (FOTO)