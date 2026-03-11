UZBUNA NA AERODROMU U DUBAIJU: Krenuo napad, ima ranjenih, putnici dobili HITNO upozorenje: BEŽITE

Dubai se ponovo našao na meti Irana, a dva drona su pala u blizini aerodroma u Dubaiju. Kako su saopštile vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), četiri osobe su ranjene.

Jedan državljanin Indije je zadobio "umerene" povrede, dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša su zadobili "lake" povrede.

Zvaničnici kažu da vazdušni saobraćaj u Dubaiju sada funkcioniše normalno.

Ranije je jedan putnik na aerodromu rekao da je putnicima rečeno da se sklone od staklenih prozora i odu u zaštićeno područje.

#BREAKING:



Dubai Government Media Office says two drones fell near Dubai International Airport, resulting in 4 injuries.



Footage is becoming harder to find as UAE authorities impose heavy penalties on people sharing videos of the attacks. pic.twitter.com/gdGC6Bhvmz — Hamdan News (@HamdanWahe57839) 11. март 2026.

Autor: Iva Besarabić