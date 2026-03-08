AKTUELNO

U TOKU JE NAPAD NA EMIRATE! Jato dronova i balističkih raketa leti ka turističkom raju, vlasti se HITNO OGLASILE

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je u toku reakcija vazdušne odbrane UAE na pretnje raketama i dronovima iz Irana.

Masovni napad Irana na UAE


- Zvuci koji se čuju rezultat su presretanja raketa i dronova od strane sistema protivvazdušne odbrane - navelo je Ministarstvo odbrane UAE u objavi na društvenoj mreži Iks.


Takođe, saopšteno je da je vazdušna odbrana UAE danas otkrila 17 balističkih raketa, od kojih je 16 uništeno, dok je jedna pala u more.

Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri


Jedna raketa pala u more


Ukupno je otkriveno i 117 dronova, od kojih je 113 presretnuto, dok su četiri bespilotne letelice pale na teritoriju zemlje.

