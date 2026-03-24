Savet bezbednosti UN pregovara o rezoluciji: Da li će upotreba sile biti dozvoljena u Ormuskom moreuzu?

Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) započele su danas pregovore o rezolucijama za zaštitu komercijalne plovidbe u i oko Ormuskog moreuza, dok Bahrein predlaže upotrebu "svih neophodnih sredstava", čemu se Francuska protivi, upozoravajući da takav tekst teško da može da dobije podršku.

Diplomate navode za Rojters da bahreinski nacrt, koji podržavaju zalivske zemlje i Sjedinjene Američke Države, predviđa upotrebu sile kroz formulaciju "sva neophodna sredstva", što predstavlja standardni diplomatski izraz za odobravanje vojne akcije.

Francuska je, međutim, ponudila umereniji alternativni tekst, a pregovori su u toku kako bi se utvrdilo da li je moguće usaglasiti dva predloga.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da nije izvesno da će bahreinski predlog dobiti potrebnu podršku članica, ukazujući da će naredni dani biti ključni.

Bahreinski nacrt opisuje poteze Irana kao pretnju međunarodnom miru i bezbednosti i predviđa ovlašćenje državama da, samostalno ili kroz multinacionalne pomorske koalicije, primene "sva neophodna sredstva" radi obezbeđivanja slobodne plovidbe i sprečavanja ometanja međunarodne navigacije, uključujući i teritorijalne vode zemalja uz moreuz.

Takođe se izražava spremnost za uvođenje mera, uključujući ciljane sankcije.

Ambasador Bahreina u Francuskoj Esam el Džasem izjavio je da su razgovori u ranoj fazi, ocenjujući da međunarodne koalicije mogu da doprinesu bezbednosti plovnih puteva, ali da uglavnom reaguju na događaje, bez rešavanja uzroka eskalacije.

U tekstu rezolucije zahteva se da Iran odmah obustavi napade na trgovačke brodove i sve pokušaje ometanja slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu.

Diplomate, međutim, ocenjuju da su male šanse da takva rezolucija bude usvojena, jer bi saveznici Irana, Rusija i Kina, mogli da ulože veto.

Za usvajanje rezolucije potrebno je najmanje devet glasova "za" i odsustvo veta stalnih članica, Rusije, Kine, SAD, Velike Britanije i Francuske.

Francuski nacrt ne pominje Iran i nije zasnovan na Poglavlju VII Povelje UN, već poziva sve strane na uzdržanost, prekid neprijateljstava u Persijskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu, kao i povratak diplomatiji.

Umesto odobravanja upotrebe sile, predlog ohrabruje države zainteresovane za pomorske rute da koordiniraju isključivo odbrambene mere, uključujući pratnju trgovačkih brodova, uz puno poštovanje međunarodnog prava i prava mora.

Autor: D.Bošković