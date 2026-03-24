Vanredno stanje na Gran Kanariji zbog rizika od poplava izazvanih olujom 'Tereza'

Generalna direkcija za vanredne situacije Kanarskih ostrva proglasila je vanredno stanje na ostrvu Gran Kanarija zbog rizika od poplava izazvanih olujom "Tereza", saopštila je regionalna vlada.

Upozorenje na poplave ostaje na snazi za ostrva kanarskog arhipelaga El Hijero, La Palmu, La Gomeru i Tenerife, dok je za Fuerteventuru i Lansarote izdato prethodno upozorenje, prenosi portal Tenerife W.

Prognoza predviđa obilne i dugotrajne padavine, posebno u istočnim i južnim delovima Gran Kanarije, gde se očekuje izlivanje rezervoara i "značajne poplave širom ostrva".

Na La Palmi i severoistoku Tenerifa moguća je akumulacija padavina do 130 milimetara, uz jake udare vetra do 90 km/h.

Stanovnici se pozivaju na oprez, a vlasti apeluju da se izbegava kretanje kroz poplavljena područja.

Autor: D.Bošković