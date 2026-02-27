AKTUELNO

Drama na Sahalinu: Izdato upozorenje na vanredno stanje zbog ciklona

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hery Nirina Rabary ||

Na ruskom ostrvu Sahalin, na Dalekom istoku, izdato je upozorenje na vanredno stanje zbog ciklona koji se kreće kroz južne i centralne regione tog ostrva, saopštio je regionalni štab ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

"Upozorenje o vanrednoj situaciji i preporuke za reagovanje poslati su opštinskim administracijama i saradničkim agencijama. Situaciju u vezi sa ciklonom prati Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Sahalinsku oblast", ​​navodi se u saopštenju pres-službe Ministarstva, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema podacima sahalinskog ogranka meteorološke službe Roshidromet, očekuju se obilne snežne padavine u Korsakovskom, Dolinskom, Makarovskom, Poronajskom, Smirnihovskom, Anivskom, Tomarinskom okrugu i Južno-Sahalinsku uveče 28. februara i noći 1. marta, a na obali ostrva očekuje se mećava sa vidljivošću do 500 metara ili manje.

Spasioci savetuju stanovnike da ne napuštaju svoje naselje osim ako to nije apsolutno neophodno i da budu oprezni zbog obaranja dalekovoda, pada stubova, drveća, strukturnih elemenata, zgrada i objekata.

Sijarto: Ukrajina iz političkih razloga blokira isporuke nafte ka Mađarskoj

Autor: Marija Radić

#Ostrvo

#Upozorenje

#ciklon

#sahalin

#vanredno stanje

