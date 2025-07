Objavljeni prvi snimci iz Rusije nakon razornih zemljotresa: Sve se trese, padaju lusteri, izdato OVO upozorenje (VIDEO)

Nakon serije od desetak jakih zemljotresa čiji je epicentar bio u Tihom okeanu, proglašena je opasnost od cunamija za nekoliko naseljenih područja Kamčatke, saopštio je danas regionalni štab ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

"Maksimalna visina talasa predviđa se u selu Nikoljskoje. Tamo se očekuju talasi visine do 29 centimetara. U Ust-Kamčatsku je moguć porast do 19 centimetara“, saopštila je pres-služba Glavne direkcije Azovskog mora za Kamčatski kraj.

Mother Nature is again attacking Russia today.



A succession of strong tremors shook Kamchatka today, that's in the very far east, beyond Japan on the map.



The earthquakes in the Pacific have led to Tsunami warnings being issued; anyone living near the coast is advised to leave pic.twitter.com/V8vxtWmzgu